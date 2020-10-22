"Уверены, что я провалилась на дно": Настя Задорожная объяснила собственное исчезновение

По словам актрисы, 2020 год – не лучшее время, чтобы сниматься. Настя Задорожная отказывается от предложений о работе. Знаменитость не посещает светские вечеринки. Звезда сериала "Клуб" боится коронавируса, не хочет рисковать собственным здоровьем и благополучием родных.
"Есть подписчики, которые досмотрели сериал" Клуб" лет десять назад и с тех пор уверены, что я провалилась на дно морское", – шутит звезда. Как отметила Настя Задорожная, есть поклонники, которые все еще ждут продолжения ленты.
Сейчас звезда сериала "Клуб" занята благоустройством квартиры. "Я закончила съемки и запись альбома в конце лета прошлого года и ушла делать ремонт", – поведала Задорожная. Процесс обустройства дома полностью поглотил артистку.
Настя Задорожная в последнее время не дает интервью. Знаменитость не хочет раскрывать подробности личной жизни. Артистка уверена, что поклонникам достаточно ее соцсетей. Ранее звезда сериала "Клуб" участвовала в различных ток-шоу и ютуб-проектах для "разминки". По словам Задорожной, это отнимает слишком много времени.
Артистка следит за жизнью коллег по сериалу "Клуб". С некоторыми из артистов она пересекается на съемках. Настя Задорожная хотела бы встретиться с Петром Федоровым. Артистка назвала коллегу по цеху "отличным партнером".
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