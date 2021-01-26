Дружба с мачехой, месть родной матери и измена мужа: неожиданные повороты в судьбе актрисы Анны Большовой

26 января день рождения празднует актриса театра и кино Анна Большова. Знаменитости исполнилось 45 лет.

Актриса Анна Большова родилась в Москве в семье известного физика Леонида Большова и врача Натальи Большовой. У знаменитости есть младшая сестра Александра.

Когда Большовой исполнился 21 год, семья ее родителей распалась. Причина банальна – отец артистки влюбился в другую женщину. Анна к тому моменту была вполне самостоятельна, она окончила ГИТИС и играла в "Ленкоме". Развод мамы и папы артистка приняла спокойно. Более, того, знаменитость подружилась с мачехой, которая оказалась ее тезкой. Анна осталась жить с новоиспеченной семьей в одной квартире.

Отношения Большовой с матерью в какой-то момент разладились. По словам знаменитости, ее родительница встала на путь "неадекватной мести". Наталья Михайловна публично заявила, что ее дочери и бывший муж попали в секту, где отнимают имущество и заставляют участвовать в оргиях. Мачеху Большовой она назвала организатором преступного сообщества.

В интервью Анна признавалась, что читать ложь о себе неприятно, но особенно больно становится, когда неправда и грязь льется из уст близкого человека. По словам звезды кино и сериалов, из-за сплетен ее карьера оказалась на волоске.

Впервые Анна Большова пошла под венец с сыном мачехи Антоном. Супруг был на семь лет младше знаменитости. Эти отношения просуществовали четыре года. Большова подала на развод, когда узнала об измене избранника. Актриса считает, что предательство Антона спровоцировано семейным кризисом. Мачеха поддержала Анну в непростой период.

Вторым мужем актрисы стал художник Александр Макаренко. С новой любовью Большову свела мачеха. В августе 2008 года Анна родила мужу сына Даниила. К сожалению, и этот брак актрисы тоже распался. По словам артистки, с Александром она сохранила дружеские отношения.

Отметим, что с матерью Анна Большова так и не помирилась. Знаменитость не общается с родительницей более 20 лет. Сын актрисы, Даниил, не знаком с бабушкой.

Сегодня Анна Большова работает во МХАТе им. Горького. Она занята в постановке "Вишневый сад". С 2017 года Большова носит звание Заслуженной артистки России.