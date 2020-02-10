"Мне стало больно": актриса Большова всю ночь не спала из-за Янковского

22 января свой день рождения справила одна из самых привлекательных и загадочных актрис отечественного театра и кино Анна Большова. Популярной артистке исполнилось 44 года. Уже много лет она играет на подмостках театра "Ленком". Сама Анна признается, что это счастье. "Правда, для актрис – не безоблачное. Лучшие роли доставались дочери теперь уже покойного художественного руководителя — Александре Захаровой. Ничего удивительного в этом нет, хотя смириться с такой практикой до сих пор непросто", – призналась актриса.
Ради работы Большова буквально переступила через себя и сыграла голой. Так, она предстала обнаженной перед зрителями в постановках "Мистификация", "Королевские игры", "Юнона и Авось" и "Женитьба Фигаро". Артистка призналась, что не в восторге от своей фигуры. "Очень стесняюсь своего тела, понимаю, что особо гордиться нечем... Переиграла всех голых героинь. И это с моей худобой и мальчишеской фигурой!" – отметила Анна Большова.
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