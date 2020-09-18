Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Кудрявцеву с инсультом увезли в больницу после известия об уходе партнера
Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
"Я просто влюбился и все": Иван Жидков откровенно о свадьбе с Катей Семеновой
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
партнеры
Пятница
18 сентября
Лента новостей
19:01
Язык развязан: лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев намерен продолжать работать
18:53
Большова появилась с мужем Меньшовой после отставки Домогарова
18:53
Исход будет один: Лукашенко предрекли безвыходное положение
18:51
Стало известно, сколько взрослых россиян живут с родителями
18:19
Юрий Лоза привел доказательства теории плоской Земли: Ни в одной компании не стоит глобус
18:06
Бузова разбилась во время репетиции на льду
18:05
Зараженная коронавирусом звезда "Холостяка" шатается по общественным местам
17:36
Названы самые богатые российские чиновники по версии Forbes
17:17
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
17:13
Возлюбленной Антона Лапенко оказалась актриса из сериала "Чики"
17:09
Бывший адвокат Ефремова крупно поплатился за скандальные заявления
17:03
"Похоже на советскую выжженную химию": Зудина привлекла внимание рыжей шевелюрой
17:02
Пугачева и Галкин отметили самый важный день в жизни
16:59
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
16:59
Народ обрушился с критикой на спевших для Лукашенко Киркорова и Баскова
16:19
"Богиня Лера и не такое видела": Джигурда разделся перед Кудрявцевой
16:16
Лукашенко назвали "врагом белорусского народа номер один"
15:59
"Как поганка": Александрову в купальнике распекли за бледность
15:57
"Начало дико чесаться": Ивлееву укусило экзотическое насекомое
15:57
Ургант высмеял новость об учащимся в Москве сыне Лукашенко
15:47
Внезапно: любовницу Тарзана могут посадить на пять лет
15:08
Ходила с ним 10 лет: из тела актрисы Волковой извлекли осколок
14:58
Дима Билан сцепился с родственником из-за долга в 19 млн рублей
14:48
На замок Галкина и Пугачевой обрушился ураган
14:47
"Мне можно ничего и не иметь": дочь собирается жить на деньги Гузеевой
14:46
Определен наиболее благоприятный выход из кризиса в Белоруссии: Лукашенко выезжает на лечение в Россию
14:33
Выборы в США: Трамп получил серьезное преимущество над Байденом
14:27
Елизавета II подарила Меган Маркл "проклятый" титул
14:23
"Я об этом не сожалею": звезду сериала "Ольга" Троянову наказали
14:14
"Секс по семь раз в день": после новостей о связи с Семенович Губерниев сделал признание
14:09
Дочь Любови Успенской в странном состоянии сняли на улице
13:55
Сенсационные детали скандала вокруг украденного наследства больной ДЦП дочки Баталова
13:55
Подольская взбешена наглостью сующих нос в ее жизнь россиян
13:54
"Горит и вся в волдырях": Дакота получила серьезную травму во время отдыха в Турции
13:47
Собчак с красным носом уселась в плавках на песок
13:45
Приговор Ефремову могут отменить – все подробности
13:29
Рыбинский маньяк признался в убийстве детей
13:20
Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность
13:18
У ограбленной Седоковой начались проблемы со здоровьем
13:08
Алексей Воробьев тайно женился в Америке
12:59
"Интересное будущее": что ждет сына Петросяна и Брухуновой
12:57
Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко
12:54
В Кремле оценили уровень абсурда в ситуации с отравлением Навального
12:44
"Проснулся в губной помаде": любовник откровенно про первый секс с замужней Пугачевой
12:35
Ивлееву обвинили в воровстве: С Запада слизанный формат
12:16
"Я стерла в кровь кожу на спине: популярная артистка травмировалась во время сцены секса
12:09
Любящую роскошь Рудковскую разнесли за безвкусицу
12:03
Эксперт о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой: Не исключены новые абсурдные решения
11:47
"Зависть и финансовые козни": Агате Муцениеце влепили звонкую пощечину
11:45
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве двух детей в Рыбинске
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог заявил о желании Лукашенко остаться одному в Белоруссии: Ему плевать на народ
Узнавшая об измене мужа Наташа Королева напугала народ
Лукашенко грозят более радикальные протесты
Глава МВД Украины: Лукашенко совсем свихнулся на своей власти
"Зависть и финансовые козни": Агате Муцениеце влепили звонкую пощечину
Какое прозвище придумал Лукашенко для Тихановской
Шоу-бизнес
Большова появилась с мужем Меньшовой после отставки Домогарова

Большова появилась с мужем Меньшовой после отставки Домогарова

Анна Большова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Благовещенске продолжается 18-й открытый фестиваль театра и кино "Амурская осень". Корреспондент "Дни.ру" побывал на спектакле "Генри и Эллен" в конкурсе антреприз.
прочитано 236 раз

В Москве эта постановка, созданная при участии прославленного Римаса Туминаса, идет уже почти два года. Но если в премьерных спектаклях партнером Анны Большой был Александр Домогаров, то через год его сменил Игорь Гордин. Тогда был скандал, постановщик и отправленный в отставку актер обменивались взаимными упреками.

ПО ТЕМЕ

Что случилось с 78-летней Верой Алентовой

В далеком Благовещенске про все эти внутритеатральные столичные дела вряд ли слышали. Но вот посмотрели на знаменитых артистов, рассказывающих историю двадцатилетней любви своих легендарных британских коллег конца XIX века Генри Ирвинга и Эллен Терри, в столице Приамурья с интересом.

Еще бы, ведь зрителей пригласили заглянуть в волнующий закулисный мир театра, который начинается по ту сторону рампы после конца спектакля. Чем грезят актеры, о чем спорят, что любит и как страдают – Анне Большовой и Игорю Гордину удалось за полтора часа показать удивительное сплетение страстей и судеб.

Как вспоминали современники и писали критики, Генри Ирвинг и Эллен Терри, блиставшие в постановках по пьесам Шекспира, были совсем разными по характеру. Он не мыслил себя на сцене в пьесах других драматургов, она же хотела, чтобы он попробовал себя в чем-то ином, более современно, например, в пьесах Шоу.

На сцене – только эмоции, только страсти. Именно поэтому и декорации, и костюмы (художник Александр Боровский) актеров решены в черном цвете – чтобы ничего не отвлекало. Сценография здесь очень лаконичная – подиум, гримерный столик с подсветкой, вот, собственно. "Вот тебе и театр", – как говорил Треплев в чеховской "Чайке".

Анна Большова то и дело меняет парики, подчеркивая что перед зрителями театр в театре. А Игорь Гордин напоминает Фирса из "Вишневого сада". Тот не мыслил себя вне усадьбы Раневской, где в итоге закончил свои дни. Для Ирвинга всем был его лондонский театр "Лицеум" – изменить ему актер не смог до конца.

Продюсер спектакля Леонид Роберман говорит, что считает большой удачей замену Домогарова Гординым и удивляется, почему сразу не пригласил на роль Генри мужа Юлии Меньшовой и зятя Веры Алентовой. Ведь он так органичен, так интересен и так точен, что, наверняка, не останется незамеченным строгим жюри "Амурской осени".

Автор: 18 сентября 2020, 18:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выборы в США: Трамп получил серьезное преимущество над Байденом
Журналист назвал главную ошибку Лукашенко: Неадекватно оценивает реальность
Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко
Эксперт о закрытии границ Белоруссии с Польшей и Литвой: Не исключены новые абсурдные решения

Шоу-бизнес

Большова появилась с мужем Меньшовой после отставки Домогарова
Юрий Лоза привел доказательства теории плоской Земли: Ни в одной компании не стоит глобус
Бузова разбилась во время репетиции на льду
Зараженная коронавирусом звезда "Холостяка" шатается по общественным местам

Проишествия

Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Шоу-бизнес

Сенсационные детали скандала вокруг украденного наследства больной ДЦП дочки Баталова

В деле не все так однозначно, как кажется на первый взгляд
Шоу-бизнес

"Начало дико чесаться": Ивлееву укусило экзотическое насекомое

Телеведущей стало плохо
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о романе с Галкиным

Откровенное интервью телеведущего
Шоу-бизнес

"Богиня Лера и не такое видела": Джигурда разделся перед Кудрявцевой

Артист скинул одежду без всякого смущения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Медведева бежит обратно к Тутберидзе после провала
"У меня происходит процесс деградации": сидящая дома Слуцкая поделилась наболевшим

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+