Умерла звезда "Джентльмен-шоу"

Ирина Токарчук умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщил друг артистки, кинокритик Евгений Женин. Скорбную новость он опубликовал на личной странице в соцсетях. По словам Женина, Токарчук скончалась от сердечного приступа.
По данным СМИ, звезда "Джентльмен-шоу" долго болела. Когда Ирина Токарчук почувствовала недомогание, ей вызвали бригаду медиков. Доктора не успели – сердце артистки остановилось до их прибытия. Врачи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но их усилия оказались тщетными.
Самая яркая работа Ирины Токарчук – роль тети Симы, проживающей в одесской коммунальной квартире в проекте "Джентльмен-шоу". Актрису можно увидеть в картинах "Одиноким предоставляется общежитие", "Кордон следователя Савельева", "Анка с Молдаванки" и других. Токарчук окончила ГИТИС.
Напомним, "Джентльмен-шоу" выходило на экраны с 1991 по 2002 год. В 1995 году программа попала в список финалистов "ТЭФИ". Проект боролся за приз в номинации "Лучшая развлекательная передача". Шоу основали участники команды КВН Одесского государственного университета "Клуб одесских джентльменов".
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