"Гнида, мразота": Панин гневно обматерил Бледанс за клевету о матери

Пятого января из жизни ушла мать артиста Татьяна Власова. Об этом знали только самые близкие. Сын долгое время хранил молчание, что вызвало большое количество слухов вокруг ситуации. Лишь спустя девять дней он появился в "Инстаграм" и почтил память родительницы.



В воскресенье на телеканале "НТВ" вышел новый выпуск еженедельной программы "Звезды сошлись". Артисты и ведущие обсудили поведение Панина на могиле матери. В сюжете упоминалось, что сын не смог организовать похороны из-за запоя, в котором пребывал достаточно продолжительный период времени. Далее упоминалось, что он якобы обратился за помощью к Никите Джигурде, который и отвечал за всю церемонию.

Поведение коллеги возмутило Эвелину Бледанс. "Я не могу понять! Мужчина, умерла мать, а он бухает, ему все по фигу, чужому человеку передал! Кто-нибудь похоронит мать! Как можно быть таким аморальным человеком, отвратительно просто", – высказалась она на съемках.

Через несколько часов после выпуска в блоге продюсера Андрея Разина появилось видео. На кадрах Алексей Панин резко ответил на все слухи. "Мы посмотрели сейчас программу "Звезды сошлись", очень хочется поорать, хочется покричать. Нюся просто чуть не заплакала. Эта мразота Старостина, которая ***** – про нее просто слов нет. Бледанс, гниде, *****, я просто в рожу харкну, ***, когда я ее только увижу, гнида, ****, мразота", – высказался он. "Мы согласились участвовать в этой программе только для того, чтобы вспомнить мою маму. Я 40 минут давал интервью о моей маме. Вырезано все! ****! Перевернуто вот так! Настолько быть способными подлецами, как канал НТВ, это надо постараться, ****!" – кричал артист. "Я был на похоронах моей мамы, я хоронил мою маму. А оказывается, что ее хоронил Никита Джигурда! А эти мразоты еще кудахтают и поддакивают", – гневно возмутился Панин.

Отметим, что ни телеканал, ни все упомянутые в обращении люди пока не ответили артисту. Какова дальнейшая судьба последнего выпуска телепередачи – остается загадкой.

