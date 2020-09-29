Звезда сериала "Не родись красивой" призналась в измене мужу

Ксения Громова, сыгравшая одну из ролей в сериале "Не родись красивой" и фильме "Мой муж – гений", решилась на откровенный разговор. 44-летняя актриса рассказала, как потеряла первого мужа и почему чувствует себя виноватой перед ним.

Громова была замужем дважды. С первым супругом актрису свели друзья. Их знакомство произошло в гостях. Тогда будущий муж произвел на актрису большое впечатление.

Этот роман развивался стремительно, но поскольку артистка была молода, совершала необдуманные поступки. Например, Ксения провела медовый месяц в Индии, из-за чего сорвались несколько спектаклей в театре. Сейчас она понимает, что была инфантильной, как и ее первый муж, и не отдавала себе отчета.

Вероятно, поэтому их отношения быстро закончились. Как только Громова рассталась с мужем, она узнала о его смерти. У мужчины оторвался тромб. "Скоропостижно все произошло. Ему было всего 45 лет", – вспомнила Ксения. Актриса также призналась, что жестко поступила с первым мужем, когда встречалась с другим мужчиной за его спиной.

Спустя шесть лет Громова снова вышла замуж. С 2014 года артистка счастлива в браке с Александром. Он покорил сердце Ксении обходительностью и вниманием. Детей у пары нет. По мнению актрисы, ребенка нужно было рожать раньше. Она смирилась с мыслью, что останется без наследников.