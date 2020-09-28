Звезда "Аншлага" отказалась от любви после смерти жены

Новым гостем шоу "Судьба человека" стал Игорь Маменко, известный по выступлениям в "Аншлаге". Юморист до карьеры на телевидении работал в цирке, там он и познакомился с будущей супругой.

Возлюбленная звезды была гимнасткой, и девушка только Игорю доверяла ловить себя под куполом цирка. Пара работала вместе, и артист быстро влюбился. Правда, Мария поначалу отвечала отказом, но затем парень отрастил усы – они-то и покорили избранницу.

Очень скоро ребята поженились, у них началась веселая гастрольная жизнь. Спустя недолгое время у пары родился сын Дмитрий, а вот второго малыша завести никак не получалось. Только в 2000 году у Игоря и Марии Маменко появился Александр. Как отметил артист в эфире шоу "Судьба человека", мальчик стал вымоленным ребенком, потому что жена много лет не могла забеременеть, пока не съездила в Израиль к святым местам.

Были в семье и трудные времена. В начале 90-х Игорь Маменко отправился выступать в Америку и задержался там на два года. Перед поездкой они с супругой сильно повздорили и решили, что им лучше разойтись. Однако долго влюбленные быть в одиночестве не смогли. "Ничего не надо было доказывать, мы просто поняли, что не можем друг без друга", – заявил юморист в студии шоу "Судьба человека".

Горе пришло в семью Игоря Маменко, когда младшему сыну было 14 лет. Мария никогда не жаловалась на здоровье и не ходила к врачам, поэтому для всех стало шоком, что однажды вечером у нее просто остановилось сердце. В это время артист был на гастролях. Первым забил тревогу Александр, он очень удивился, что мама не пожелала ему спокойной ночи, как обычно.

Несмотря на то, что с момента смерти супруги прошло уже шесть лет, Игорь Маменко не может представить рядом с собой другую женщину. Артист в эфире шоу "Судьба человека" отметил, что на данный момент он счастлив просто быть отцом. Звезда "Аншлага" с содроганием думает о том, что скоро младший сын уйдет во взрослую жизнь.