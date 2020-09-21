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Шоу-бизнес

"Мог бы жить до ста лет": первая жена назвала причину смерти Миронова

Андрей Миронов. Фото: Aleksandr Sternin/Russian Look/www.globallookpress.com
Новой гостьей шоу "Судьба человека" стала звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" и первая супруга Андрея Миронова Екатерина Градова. В беседе с Борисом Корчевниковым она раскрыла подробности смертельной болезни актера.
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Пара встретилась в начале 70-х. Отношения развивались очень быстро, и уже через три недели после знакомства артист сделал девушке предложение. Ребята поженились в кругу друзей и близких, без лишней суеты. По словам Екатерины Градовой, Андрей Миронов был прекрасным супругом.

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Он хотел, чтобы дома его ждала жена, а не звезда, поэтому актриса с радостью выполняла обязанности хранительницы очага. В 1973 году у пары родилась дочь Маша. Актер мечтал, что у него будет большая семья – трое детей, огромный дом, но не сложилось. Екатерина Градова решила сосредоточиться на карьере, как раз в то время на нее обрушилась всесоюзная слава после выхода на экраны фильма "Семнадцать мгновений весны".

Брак просуществовал до 1976 года. Артистка не могла мириться с проблемами в отношениях, поэтому, несмотря на уговоры, решилась на развод. Как отметила актриса в эфире шоу "Судьба человека", в то время она была слишком эмоциональной, не хотела прощать мужу то, что с легкостью прощали другие девушки. Еще долго артист просил бывшую подругу все вернуть, но та была непреклонна.

Несмотря на расставание, пара продолжила общаться. По словам Екатерины Градовой, она знала, что Андрей Миронов смертельно болен. Когда ему поставили диагноз "аневризма", то предложили операцию, но он отказался. Актер боялся остаться навсегда прикованным к постели, если что-то пойдет не так.

Артистка в программе "Судьба человека" добавила, что аневризма существует примерно 10-12 лет, а потом разрывается – так и случилось. Андрей Миронов умер на сцене через 11 лет после того, как ему поставили диагноз.

"Если бы сделали операцию, он жил бы до ста лет", – говорит первая жена звезды.

Автор: 21 сентября 2020, 17:42 Источник: Судьба человека ✓ Надежный источник
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Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

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