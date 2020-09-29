Бил головой о стол, пока не отключилась: жена обвинила звезду "Глухаря" в попытке удушения

Звезду сериала "Глухарь" обвиняют в нанесении побоев. Актер Михаил Солодко поднимал руку на жену.

19 сентября в доме 53-летнего артиста произошел скандал. Михаил Солодко заподозрил 20-летнюю супругу Арину Никитину в неверности. Взбешенная звезда сериала "Глухарь" решила проучить избранницу и набросилась на нее с кулаками.

По словам друзей Никитиной, Солодко нанес жене удар по лицу, а позднее начал бить ее головой о стол. Михаил истязал Арину до тех пор, пока та не потеряла сознание.

Оказалось, что это далеко не первый случай жестокости артиста по отношению к жене. Однажды в драке Михаил Солодко сломал пальцы Арине Никитиной.

В студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале выяснилось, что Арина сбежала от спутника жизни в Воронеж. Девушка прячется у друзей. Возвращаться к супругу Никитина боится. Как стало известно, накануне отъезда Арины Михаил пытался ее задушить.

Михаил Солодко, в свою очередь, говорит, что у его жены есть любовник. Якобы Никитина ведет пикантную переписку с ухажером. Более того, девушка постоянно пропадает по вечерам. Арина частенько ходит на тусовки, с которых возвращается нетрезвая.

В рамках шоу "На самом деле" была проведена проверка на детекторе лжи. Полиграф показал, что Никитина мужу не изменяла, а Солодко действительно бил избранницу. Михаил попытался вымолить прощение у зазнобы прямо в студии. Артист встал на колени пред возлюбленной. Простила ли Никитина мужа – осталось неизвестным.