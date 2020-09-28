Обнародована причина внезапной смерти актера из "Антикиллера"

Детали случившегося раскрыл коллектив театра "Около дома Станиславского". На официальной странице учреждения в "Фейсбук" сообщается, что Никита Логинов умер от сердечного приступа.
Актер отдал театру "Около дома Станиславского" почти 40 лет жизни. Коллеги знали Логинова, как замечательного друга, талантливого человека и профессионала своего дела. Кончина знаменитости стала неожиданностью для всех.
Напомним, Никита Логинов скончался 27 сентября. Звезде кино и сериалов было 56 лет.
Артисту стало плохо в центре столицы, у порога театра "Около дома Станиславского". Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, доктора оказались бессильны. Знаменитость умерла на месте, прямо на тротуаре.
Добавим, что Никита Логинов окончил Московский институт культуры. Звезда училась на режиссерском факультете. Зрители знают актера по таким фильмам как: "ДМБ", "Антикиллер", "Москва. Три вокзала", "Мы – ваши дети".
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