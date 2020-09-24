С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом

Бывший участник музыкальной группы "Доктор Ватсон" Владимир Овчаров дал откровенное интервью, в котором рассказал о романтических отношениях с вдовой актера Дмитрия Марьянова Ксений Бик. По его словам, их связь случилась менее чем через 40 дней после смерти артиста.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Последние дни он провел в наркологической клинике, куда его определила жена Ксения Бик. Вскоре после смерти супруга она закрутила роман с певцом Владимиром Овчаровым. По его словам, они встречались полгода, причем отношения начались, когда еще не прошло и 40 дней со дня смерти Дмитрия Марьянова.

Все началось с того, что Владимир Овчаров якобы написал Ксении Бик в "Фейсбук" слова соболезнования. Она поблагодарила, и у них завязалась переписка. Затем они встретились в кафе. Потом еще раз и еще. Затем Ксения якобы приехала к нему домой. "И тут мы уже и не сдержались", – интригующе сообщил певец.

На вопрос, были ли у них секс, Владимир Овчаров ответил: "Ну мы же взрослые люди… В 20 минутах от моего дома находится кладбище, где лежит Марьянов, Ксения ездила к нему на могилу, а потом заехала ко мне".

Более того, и артист бывал в квартире Дмитрия Марьянова. Однако уточнил, что ночевал на диване. "На кухне стояла фотография Дмитрия в траурной рамке. Сижу за столом, пью чай, Ксения забирается ко мне на колени, целует. "Подожди, – говорю я ей, – у тебя должно быть уважение к нему. Хотя бы портрет убери". Она убрала..." – рассказал исполнитель.

Владимир Овчаров объяснил, что скрывал их с Ксенией Бик отношения по ее просьбе. Однако он не сказал, почему решил рассказать о них сейчас. Певец признался, что ради совместного проекта с вдовой актера даже оставил группу. "Мы с Ксюшей решили делать совместный проект, она придумала красивое название – "Крылья в подарок". Но не сложилось – начали ссориться. Потом она решила расстаться. Без объяснений. Полагаю, нашла более подходящего мужчину…" – заключил Овчаров.