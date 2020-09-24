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С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом
Шоу-бизнес
С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом

С могилы мужа поехала к любовнику: вскрылся роман вдовы Марьянова с известным певцом

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Бывший участник музыкальной группы "Доктор Ватсон" Владимир Овчаров дал откровенное интервью, в котором рассказал о романтических отношениях с вдовой актера Дмитрия Марьянова Ксений Бик. По его словам, их связь случилась менее чем через 40 дней после смерти артиста.
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Дмитрий Марьянов умер 15 октября 2017 года. Последние дни он провел в наркологической клинике, куда его определила жена Ксения Бик. Вскоре после смерти супруга она закрутила роман с певцом Владимиром Овчаровым. По его словам, они встречались полгода, причем отношения начались, когда еще не прошло и 40 дней со дня смерти Дмитрия Марьянова.

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Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Все началось с того, что Владимир Овчаров якобы написал Ксении Бик в "Фейсбук" слова соболезнования. Она поблагодарила, и у них завязалась переписка. Затем они встретились в кафе. Потом еще раз и еще. Затем Ксения якобы приехала к нему домой. "И тут мы уже и не сдержались", – интригующе сообщил певец.

На вопрос, были ли у них секс, Владимир Овчаров ответил: "Ну мы же взрослые люди… В 20 минутах от моего дома находится кладбище, где лежит Марьянов, Ксения ездила к нему на могилу, а потом заехала ко мне".

Более того, и артист бывал в квартире Дмитрия Марьянова. Однако уточнил, что ночевал на диване. "На кухне стояла фотография Дмитрия в траурной рамке. Сижу за столом, пью чай, Ксения забирается ко мне на колени, целует. "Подожди, – говорю я ей, – у тебя должно быть уважение к нему. Хотя бы портрет убери". Она убрала..." – рассказал исполнитель.

Владимир Овчаров объяснил, что скрывал их с Ксенией Бик отношения по ее просьбе. Однако он не сказал, почему решил рассказать о них сейчас. Певец признался, что ради совместного проекта с вдовой актера даже оставил группу. "Мы с Ксюшей решили делать совместный проект, она придумала красивое название – "Крылья в подарок". Но не сложилось – начали ссориться. Потом она решила расстаться. Без объяснений. Полагаю, нашла более подходящего мужчину…" – заключил Овчаров.

Автор: 24 сентября 2020, 15:55 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Правильно сделала.Муж алкаш и бабник изменял ей в браке плюс был старый и польстился на молодую.А она вышла за его деньги хоть он алкаш и бабник.Он не был достоин любящей женщины.Так же правильно делали вдовы Караченцова,и Кобзона даже если имели с другими мужчинами секс после похорон.
Тамара Царица
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Да какой нормальный мужик будет рассказывать такие вещи.обиженное чмо.не верю таким мужиченкам.
Юлия
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Вот так новость!!! Что же есть СВЯТОГО у Ксюшки Брик???
С кладбища от могилы Димы прям в постель к Вове!!! И даже с супчиком!!!
Веселая В..... просто отдыхает!!!
Какой стыд какая совесть - у нее этого НИКОГДА не было!!!
Таскает пожилого отца Димы по Судам .. клянчит денюшки в клювик свой длинный..
Позор ее родителям что вырастили такую алчную подлую ДОЧЬ!!!
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