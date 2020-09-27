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Тайная пассия Евдокимова привела на телевидение 16-летнего сына от артиста: Копия папы!

Тайная пассия Евдокимова привела на телевидение 16-летнего сына от артиста: Копия папы!

Михаил Евдокимов. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Евдокимов скончался в 2005 году. На тот момент у артиста была не только семья, но и любовница, которая родила от него сына. Инне Беловой было тяжело объяснить наследнику, что у него больше нет папы.
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Белова пришла на шоу "Секрет на миллион". Она рассказала, что познакомилась с Евдокимовым во время одной из посиделок, на которую ее привела подруга, знавшая артиста лично. Михаил и Инна быстро подружились, но большого впечатления он на девушку не произвел.

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Лишь спустя несколько встреч Евдокимов добился особого расположения Беловой. Позже Инна узнала, что беременна от юмориста. Эту новость она не спешила рассказывать Михаилу, потому что понимала: он не уйдет из семьи. Но потом девушка все-таки призналась.

Евдокимов не только не отказался от ребенка, но и охотно оказывал финансовую помощь. Артист даже подарил Инне машину.

Когда Михаил умер, девушка пребывала в шоке. Она не побоялась приехать на траурную церемонию, где была супруга и другие дети Евдокимова. Белова сразу дала им понять, что на наследство претендовать не будет.

Любовница артиста растила сына самостоятельно. Свою личную жизнь она решила строить лишь недавно, когда наследник подрос. К слову, 16-летний Даниил пришел вместе с мамой на "Секрет на миллион". Многие удивились, ведь мальчик очень похож на своего знаменитого отца.

Кадр: youtube.com

Напомним, Евдокимов скончался в результате ДТП, которое произошло в Алтайском крае. На тот момент он был губернатором региона, из-за чего некоторые по сей день считают: авария была подстроена. Но прямых доказательств так и не появилось.

Автор: 27 сентября 2020, 14:47 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

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