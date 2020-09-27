Тайная пассия Евдокимова привела на телевидение 16-летнего сына от артиста: Копия папы!

Белова пришла на шоу "Секрет на миллион". Она рассказала, что познакомилась с Евдокимовым во время одной из посиделок, на которую ее привела подруга, знавшая артиста лично. Михаил и Инна быстро подружились, но большого впечатления он на девушку не произвел.
Лишь спустя несколько встреч Евдокимов добился особого расположения Беловой. Позже Инна узнала, что беременна от юмориста. Эту новость она не спешила рассказывать Михаилу, потому что понимала: он не уйдет из семьи. Но потом девушка все-таки призналась.
Евдокимов не только не отказался от ребенка, но и охотно оказывал финансовую помощь. Артист даже подарил Инне машину.
Когда Михаил умер, девушка пребывала в шоке. Она не побоялась приехать на траурную церемонию, где была супруга и другие дети Евдокимова. Белова сразу дала им понять, что на наследство претендовать не будет.
Любовница артиста растила сына самостоятельно. Свою личную жизнь она решила строить лишь недавно, когда наследник подрос. К слову, 16-летний Даниил пришел вместе с мамой на "Секрет на миллион". Многие удивились, ведь мальчик очень похож на своего знаменитого отца.
Напомним, Евдокимов скончался в результате ДТП, которое произошло в Алтайском крае. На тот момент он был губернатором региона, из-за чего некоторые по сей день считают: авария была подстроена. Но прямых доказательств так и не появилось.
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