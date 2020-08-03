Что стало с красавцем Мейсоном из сериала "Санта-Барбара"

Актера Лэйна Дэвиса в России помнят как исполнителя роли нагловатого адвоката Мейсона в сериале "Санта-Барбара". 31 июля знаменитому американскому артисту исполнилось 70 лет.

Лэйн Дэвис родом из штата Джорджия, что в США. Будущая звезда мыльной оперы выросла в семье театральной актрисы и радиоведущего. Все детство Лэйн провел за кулисами и уже в средней школе читал со сцены монологи из классической литературы.

Отучившись в театральном вузе, Дэвис начал активно сниматься. В середине 80-х Лэйн получил место в проекте "Санта-Барбара", который сделал его мировой знаменитостью. Роль старшего сына нефтяного магната Си Си Кэпвелла артист исполнял пять лет. За это время он успел влюбить в себя миллионы женщин по всему миру. Много поклонниц у американского актера появилось в России.

В какой-то момент Лэйн Дэвис решил покинуть сериал. Он попросил сценаристов вывести его героя из сюжета. Авторы не стали жертвовать любимым персонажем. Адвоката Мейсона начал играть другой артист – Терри Лестер. Спустя время его заменил Гордон Томсон.

Снявшись в "Санта-Барбаре" Дэвис стал больше внимания уделять театру. Артист с детства был поклонником Шекспира, поэтому организовал ежегодный Шекспировский фестиваль в Теннесси. Отметим, что смотр проводится до сих пор.

Сегодня Лэйн снимается реже. Театральная сцена поглощает все время знаменитости. Также звезда "Санта-Барбары" преподает актерское мастерство.

В прошлом году Лэйн Дэвис снялся в 15 сезоне популярного сериала "Сверхъестественное". В ленте он исполнил роль Фрэнсиса Тамблти – известного мошенника, жившего в Америке XIX века.

Актер сериала "Санта-Барбара" 30 лет состоял в браке с Холли Суонн. К сожалению, не так давно этот союз распался. Экс-жена Дэвиса работает музыкальным редактором. У бывших супругов уже взрослые сыновья – Тэтчер и Нэйтан.