"Слышал какие-то голоса": звезда российских сериалов оказалась в психушке после избиения

Звезда отечественного кино и сериалов провела некоторое время в психиатрической клинике. Игорь Миркурбанов пытался избежать тюремного заключения.

Много лет назад Миркурбанов и его друг стали участниками драки. За избиение артисту и его приятелю грозила либо тюрьма, либо армия. Отправляться в колонию молодые люди не хотели. Кто-то посоветовал им выдать себя за ненормальных, чтобы избежать попадания за решетку.

Два месяца приятели лежали в психиатрической больнице. На практике пребывание в клинике для душевнобольных оказалось не менее опасным приключением.

"Нам приходилось притворяться больными: пили таблетки, из-за которых происходили изменения в сознания, я даже слышал какие-то голоса", – рассказала 55-летняя знаменитость.

Игорь Миркурбанов отметил, что в медицинском учреждении прошел через ад. Он и врагу не пожелает такого опыта.

Выписавшись из больницы, Игорь взялся за ум. Он поступил в вуз. Отучившись на актера, попал в кино. На его счету десятки ярких ролей.

Игорь Миркурбанов находится в отношениях с Марией Антипп. Девушка когда-то была возлюбленной актера Александра Цуркана. Миркурбанов увел Антипп у коллеги по цеху. Перед Александром Игорь чувствует вину. Артист публично просил прощения у соперника.