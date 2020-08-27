"Слышал какие-то голоса": звезда российских сериалов оказалась в психушке после избиения

Много лет назад Миркурбанов и его друг стали участниками драки. За избиение артисту и его приятелю грозила либо тюрьма, либо армия. Отправляться в колонию молодые люди не хотели. Кто-то посоветовал им выдать себя за ненормальных, чтобы избежать попадания за решетку.
Два месяца приятели лежали в психиатрической больнице. На практике пребывание в клинике для душевнобольных оказалось не менее опасным приключением.
"Нам приходилось притворяться больными: пили таблетки, из-за которых происходили изменения в сознания, я даже слышал какие-то голоса", – рассказала 55-летняя знаменитость.
Игорь Миркурбанов отметил, что в медицинском учреждении прошел через ад. Он и врагу не пожелает такого опыта.
Выписавшись из больницы, Игорь взялся за ум. Он поступил в вуз. Отучившись на актера, попал в кино. На его счету десятки ярких ролей.
Игорь Миркурбанов находится в отношениях с Марией Антипп. Девушка когда-то была возлюбленной актера Александра Цуркана. Миркурбанов увел Антипп у коллеги по цеху. Перед Александром Игорь чувствует вину. Артист публично просил прощения у соперника.
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