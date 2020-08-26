"Кривизну мозгов себе исправьте!": взбешенная Самбурская обрушилась на врача

Некоторое время назад артистка пожаловалась на особенность, которую считает недостатком. Как оказалось, Настасья Самбурская комплектует из-за формы собственных ног.
Неуверенность в себе у звезды сериала "Универ. Новая общага" появилась еще в юные годы. Настасья услышала, как ее критикует подруга родительницы. Женщина сказала, что у Самбурской кривые ноги с признаками целлюлита.
С тех пор артистка зациклена на внешнем виде конечностей. Она старается скрывать неидеальные, по ее мнению, ноги под длинными юбками и высокими сапожками. "И тут вчера мужчина, который мне небезразличен, заявляет, пропуская меня вперед: "Ого! А у тебя ножки иксиком..." – пожаловалась Настасья в личном микроблоге.
Ситуацию прокомментировал опытный пластический хирург. Медик с многолетним стажем отметил, что проблема звезды сериала "Универ. Новая общага" решаема. Он посоветовал Самбурской сделать липосакцию внутренних поверхностей коленных суставов. Эта процедура, по словам доктора, визуально уменьшит кривизну конечностей.
Совет хирурга Настасья Самбурская восприняла как оскорбление. Артистка обрушила весь свой гнев на врача. "Кривизну мозгов себе исправьте!" – взбесилась знаменитость. Актриса отметила, что показаний к липосакции у нее нет.
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