Что стоит за внезапным увольнением Максима Матвеева из театра Олега Табакова

Вокруг увольнения звезды сериала "Триггер" из Московского театра Олега Табакова ходит множество слухов. Поговаривают, что Максим Матвеев не хотел оставлять место в труппе.

В светских кругах сплетничают о том, что актера заставили освободить должность в театре Табакова. Якобы теперь изгнанный Максим Матвеев вынужден рассказывать журналистам, что устал метаться между Москвой и Санкт-Петербургом.

Представители театра Олега Табакова опровергают сплетни. В обращении пресс-службы заведения указанно, что контракт Матвеева расторгнут не по инициативе художественного руководителя. Звезда сериала "Триггер" сама написала заявление на увольнение.

Актер оставил театр, в котором проработал 15 лет, ради семьи. Не так давно артист и его жена Елизавета Боярская купили квартиру в Санкт-Петербурге. Знаменитости планируют основательно осесть в Северной столице.

Максим Матвеев решил уделять больше времени близким во время съемок сериала "Триггер". Работая над ролью, знаменитость поняла, что жена и отпрыски всегда должны быть на первом месте.

Руководство Московского театра Олега Табакова ищет замену Максиму Матвееву. Ранее актер играл в постановке "Кинастон". Спектакль был очень популярен у зрителя. За роль Эдварда Кинастона два года назад артист получил награду "Звезда Театрала".