Что стоит за внезапным увольнением Максима Матвеева из театра Олега Табакова

В светских кругах сплетничают о том, что актера заставили освободить должность в театре Табакова. Якобы теперь изгнанный Максим Матвеев вынужден рассказывать журналистам, что устал метаться между Москвой и Санкт-Петербургом.
Представители театра Олега Табакова опровергают сплетни. В обращении пресс-службы заведения указанно, что контракт Матвеева расторгнут не по инициативе художественного руководителя. Звезда сериала "Триггер" сама написала заявление на увольнение.
Актер оставил театр, в котором проработал 15 лет, ради семьи. Не так давно артист и его жена Елизавета Боярская купили квартиру в Санкт-Петербурге. Знаменитости планируют основательно осесть в Северной столице.
Максим Матвеев решил уделять больше времени близким во время съемок сериала "Триггер". Работая над ролью, знаменитость поняла, что жена и отпрыски всегда должны быть на первом месте.
Руководство Московского театра Олега Табакова ищет замену Максиму Матвееву. Ранее актер играл в постановке "Кинастон". Спектакль был очень популярен у зрителя. За роль Эдварда Кинастона два года назад артист получил награду "Звезда Театрала".
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