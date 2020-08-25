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Сериалы
Что стоит за внезапным увольнением Максима Матвеева из театра Олега Табакова

Что стоит за внезапным увольнением Максима Матвеева из театра Олега Табакова

Максим Матвеев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вокруг увольнения звезды сериала "Триггер" из Московского театра Олега Табакова ходит множество слухов. Поговаривают, что Максим Матвеев не хотел оставлять место в труппе.
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В светских кругах сплетничают о том, что актера заставили освободить должность в театре Табакова. Якобы теперь изгнанный Максим Матвеев вынужден рассказывать журналистам, что устал метаться между Москвой и Санкт-Петербургом.

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Максим Александрович Матвеев актер

Представители театра Олега Табакова опровергают сплетни. В обращении пресс-службы заведения указанно, что контракт Матвеева расторгнут не по инициативе художественного руководителя. Звезда сериала "Триггер" сама написала заявление на увольнение.

Актер оставил театр, в котором проработал 15 лет, ради семьи. Не так давно артист и его жена Елизавета Боярская купили квартиру в Санкт-Петербурге. Знаменитости планируют основательно осесть в Северной столице.

Максим Матвеев решил уделять больше времени близким во время съемок сериала "Триггер". Работая над ролью, знаменитость поняла, что жена и отпрыски всегда должны быть на первом месте.

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Публикация от Максим Матвеев (@maxim_matveev_)

Руководство Московского театра Олега Табакова ищет замену Максиму Матвееву. Ранее актер играл в постановке "Кинастон". Спектакль был очень популярен у зрителя. За роль Эдварда Кинастона два года назад артист получил награду "Звезда Театрала".

Автор: 25 августа 2020, 16:29 Источник: «АиФ» ✓ Надежный источник
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