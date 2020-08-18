Елизавета Боярская показала Максима Матвеева с подросшими сыновьями

Знаменитое семейство уехало на каникулы за город. Елизавета Боярская и Максим Матвеев проводят время с сыновьями – восьмилетним Андреем и годовалым Григорием.

Боярская и Матвеев стараются не привлекать внимание общественности к своей личной жизни. Знаменитости редко показывают наследников. Елизавета и Максим считают, что публичность может нанести вред детям.

Накануне артистка сделала исключение и опубликовала фото сыновей. Мальчиков она запечатлела в компании папы. Звезда сериала "Триггер" умудряется одновременно нести на плечах маленького Григория и катить в садовой тачке Андрея. Елизавета подобрала ракурс, который не позволяет увидеть лица ее наследников.

Ранее в интервью Боярская рассказала, что Матвеев – папа, который умеет делать все. Актриса безбоязненно оставляет отпрысков на супруга, уезжая на работу.

По словам Елизаветы, когда Гриша был совсем маленький и требовал ее постоянного внимания, Максим взял на себя Андрея. Артист готовил старшему сыну завтрак, делал с ним уроки и учил шахматам. Заниматься детьми Боярской и Матвееву доставляет удовольствие. Артисты изучают литературу по воспитанию.

"Максим может и приготовить, и накормить, и поиграть, а я могу отвести, приготовить, организовать детский праздник", – сообщила Елизавета Боярская. Артистка добавила, что в вопросе воспитания детей нет такой обязанности, с которой ее супруг и она не справились бы.