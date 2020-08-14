Фигуристая внучка Боярского выставила грудь и довела народ до исступления

21-летняя внучка Михаила Боярского Катерина вновь решила сменить образ. Девушка получила массу комплиментов.

Катерина Боярская публикует снимки в "Инстаграм" достаточно редко, но если же это делает, то производит настоящий фурор. Дело в том, что у девушки удивительная внешность. Природа наградила внучку знаменитого артиста большой грудью, которую она не стесняется выставлять напоказ.

Практически на каждом снимке видно, как Катерина делает акцент на своих формах. Даже на недавнем фото, которое она выложила, чтобы показать новый цвет волос, выставила грудь вперед. Можно сделать вывод, что девушка очень гордится своими данными.

Кстати, на окрашивание волос в фиолетовый Катерина решилась на карантине. Поклонники отметили, что этот цвет ей очень идет. "Бесподобно", "Очень круто", "Необыкновенная", – написали пользователи Сети. Боярская поблагодарила за комплимент практически каждого подписчика.

О личной жизни Катерины мало известно. На кого внучка артиста учится, не известно. Иногда она принимает участие в фотосессиях, развлекается на вечеринках, а также занимается музыкой. Боярская не исключает, что в будущем попробует себя в качестве актрисы.

Напомним, недавно тетю Катерины, актрису Елизавету Боярскую, вероятно, искали приставы. Она якобы задолжала крупную сумму денег. Эту историю ранее рассказывали "Дни.ру".