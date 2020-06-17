Елизавета Боярская впервые за долгое время прогулялась по улице: Тут люди! Wow!

Знаменитость призналась, что целый месяц не ходила по улицам города. Елизавета Боярская и ее муж актер Максим Матвеев ответственно отнеслись к самоизоляции и практически не покидали квартиру.
"Тут люди! Wow!" – поведала Елизавета. Артистка быстро решила все вопросы и купила кофе на вынос. Звезда отметила, что обычная прогулка по городу после карантина показалась ей невероятным приключением.
Отметим, что ранее Боярская признавалась, что сидеть дома ей в радость. Из-за плотного графика она не могла посвящать достаточно времени мужу и детям, а самоизоляция подарила ей такую возможность. Знаменитость и ее близкие вместе читали, занимались лепкой, смотрели фильмы, рисовали и играли. Теперь Елизавета не знает, как сможет отказаться от такой жизни.
Елизавета Боярская призналась также, что за время карантина ни разу не поругалась с супругом. Артистка и ее муж научились уважать личное пространство другого человека. Например, Елизавета и Максим составили график посещения душевой.
Знаменитости периодически отправляли детей на дачу к дедушке Михаилу Боярскому. 70-летний артист с удовольствием возился с наследниками.
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