Наталья Бочкарева из "Счастливы вместе" взбудоражила поклонников дерзким фото: Ночной кошмар Геннадия Букина

Звезда сериала "Счастливы вместе" поразила фанатов дерзким образом. Наталья Бочкарева показала кадр с необычной фотосессии.

На снимке знаменитость позирует в экстремально коротком платье сине-зеленого оттенка. Наряд подчеркивает длинные ноги знаменитости и акцентирует внимание на пышной груди. Надо сказать, Наталья Бочкарева в новом образе выглядит очень эффектно.

Подписчиков в "Инстаграм" звезда сериала "Счастливы вместе" попросила придумать подпись к фотографии. Артистка пообещала, что самые оригинальные идеи не останутся незамеченными. Креативных авторов Наталья отблагодарит – посетит их аккаунты и поставит всем лайки.

Поклонники Бочкаревой с удовольствием откликнулись на просьбу. Интернет-пользователи наперебой стали предлагать варианты: "Наталифисента😂🤣😂🤣👍👍👍👍(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Представитель землян", "Ночной кошмар Геннадия Букина 😍❤️😁", "Это я на карантине решила пройтись до магазина 🤪", "Владычица океана!!", "Шальная Императрица 🔥", "Повелительница Вируса!"

Отметим, что после скандала с наркотиками Наталья Бочкарева переживает новый взлет популярности. Артистка, о которой по завершении сериала "Счастливы вместе" мало что было известно, вновь у всех на устах.

Несколько месяцев назад автомобиль, за рулем которого была Наталья Бочкарева, остановила полиция. Стражам порядка показалось, что артистка вела себя неадекватно. В трусиках у звезды нашли запрещенные вещества. Актрисе удалось избежать уголовного наказания. Наталья Бочкарева отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.