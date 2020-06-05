Роман Маякин рассказал о расставании с женой: Да, у меня в приоритете иду я

Звезда сериалов "Триггер" и "257 причин, чтобы жить" рассказала о причинах развода. Брак Романа Маякина просуществовал 11 лет.

После выпуска из вуза артист познакомился с Еленой Кулаевой. Девушка оказалась старше Романа Маякина на семь лет и к тому моменту уже была многодетной матерью. У Елены подрастали трое детей от первого мужа.

Кулаева и Маякин официально не оформляли отношения. В 2011 возлюбленная подарила звезде сериала "257 причин, чтобы жить" сына, которого назвали Миша. Спустя 11 лет после начала романа артист и мать его ребенка решили расстаться.

По словам Маякина, его отношения с гражданской супругой не были идеальными. "Было много хорошего и также было много сложностей, которые не давали нам оставаться семьей", – признается знаменитость. Между тем назвать виновного в разладе этих отношений актер не может.

Роман добавил, что после разрыва наладил отношения с Еленой. Конфликт между экс-супругами исчерпан. Вместе Маякин и Кулаева воспитывают наследника.

Актер сериала "257 причин, чтобы жить" не скрывает, что профессия всегда была для него на первом месте. Жить по-другому знаменитость пока не научилась. "Да, у меня в приоритете иду я, как это ни ужасно звучит, но по-другому в моем случае не работает", – заметил Роман.

Маякин считает, что человек должен жить в комфорте с самим собой. В таком случае люди, которые находятся радом с ним, тоже становятся счастливыми. Жертвенность ни к чему хорошему не приводит. Роману обязательно нужна интересная работа, в противном случае он перестает быть "сбалансированной личностью".