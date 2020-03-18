Наплевавшая на коронавирус звезда "Триггера" увезла избранницу в отпуск в Азию

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Дочь подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления Заворотнюк
"Отомстим и расчленим изнутри": у Эрдогана объявили о войне с Россией
"Это ужасная история": заговорившая о беременности от Галкина Барановская показала живот
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Иосиф Пригожин сошелся с бывшей женой
партнеры
Среда
18 марта
Лента новостей
13:46
В Подмосковье на месте снесенного дома обнаружили человеческие останки
13:40
"Дряхлая алкоголичка!": Гоген Солнцев плюнул в лицо умирающей жене Катюше
13:23
У игрока НХЛ выявили смертоносный вирус
13:05
"Комплекс неполноценности": полуобнаженную певицу Maruv смешали с грязью
12:41
Рак сожрал бывшего мужа актрисы Екатерины Волковой
12:40
Располневший Фадеев сильно разочаровал россиян
12:35
Расторгуев публично признался в любви
12:29
В Первоуральске мужчина убил жену в зале суда
12:21
"Будет каждый год": озвучен худший сценарий пандемии коронавируса
12:08
Над свадьбой Водяновой нависла угроза
12:07
При пожаре под Москвой погиб подросток
12:01
Виторган отказался от совместной жизни с молодой любовницей
11:54
Названа наиболее уязвимая для коронавируса группа крови
11:50
Виртуальная афиша: чем заняться на карантине
11:35
В Москве неизвестные напали с ножом на таксиста
11:30
Не изменяя традициям: Волочкова снова сверкнула прелестями
11:29
Как на дрожжах: курс доллара подскочил
11:23
Это спасет жизнь: врач дал важный совет заболевшим коронавирусом
11:09
"Уже не девочка": дочь Началовой превратилась в роскошную взрослую тетю
11:05
Некоторые московские рестораны приостановят работу из-за коронавируса
11:02
"В ловушке": принц Гарри и Меган Маркл не могут вернуться в Британию
11:00
Покалеченный сын-фрик Яковлевой публично набросился на дочь Успенской
10:56
"Где ваша мама?": помолодевшую Пересильд перестали узнавать
10:35
В Италии нашли неожиданный препарат от коронавируса
10:29
Звезда "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату отступления смертоносного коронавируса
10:26
Каким знакам зодиака стоит бояться коронавируса
10:13
Российские школы уйдут на каникулы из-за коронавируса
10:01
Джиган показал лежащую Оксану Самойлову
09:45
У губернатора Псковской области заподозрили коронавирус
09:37
Арбенина вышла замуж за уголовника
09:35
Голый Шепелев "засветился" на Первом канале
09:21
В Москве объявили желтый уровень опасности
09:09
"Конкуренция Малышевой": дети Пугачевой и Галкина высказались о коронавирусе
08:50
"Больная девочка": Успенская выложила странное видео дочери после ее сенсационных слов
08:36
Жертвами коронавируса стали более 400 человек
08:22
"Не знаю, как описать свои чувства": певица Валерия и Фадеев теперь вместе
08:12
У звезды "Дома-2" подтвердился коронавирус
08:11
"Родные ходят в церковь": онкобольной ведущий НТВ Беляев сообщил об ухудшении состояния
08:01
"Граница между жизнью и смертью": заразившийся коронавирусом врач раскрыл жуткие подробности
06:02
Медицинские маски признали бесполезными против коронавируса
04:01
Харламов предложил передать женский половой орган Малышевой шоу "Давай поженимся"
02:08
Борющийся с коронавирусом Тимати подверг сына опасности
00:02
Бородина обратилась к народу со словами о "последних копейках"
21:41
Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года
21:40
Еще трое человек заразились коронавирусом в Москве
21:18
Россиянину пробило голову огромной сосулькой
21:09
Большой обвал: назван срок обрушения российской экономики
21:08
Минкультуры закрывает Эрмитаж из-за коронавируса
20:51
Боролся с раком до последнего: появились подробности смерти Эдуарда Лимонова
20:33
"Стали квадратными": хирург высказался о зубах переделанной Орбакайте
20:21
Пригожин: в американской судебной системе два смелых человека – Дюбелье и Мюллер
20:11
Умер писатель Эдуард Лимонов
19:57
Пухляш из клипа Little Big отправится на "Евровидение" вместе с группой
19:48
Шойгу раскрыл удивительные особенности комплекса "Дорога памяти"
19:43
Организаторы "Евровидения" сделали заявление об отмене конкурса из-за коронавируса
19:22
"Будто тонут": страшные откровения медиков об умирающих от коронавируса
18:37
Умерла вдова космонавта Юрия Гагарина
18:30
"Температура – 40": звезда "Даешь молодежь" заявила о заражении вирусом
18:29
Чемпионат России по футболу остановили из-за коронавируса
17:55
Коронавирус мутировал? Появился новый симптом COVID-19
17:51
"Я побоялась за сердце": Толкалина узнала о требующем операции недуге
17:40
Больную коронавирусом Ольгу Куриленко отказались госпитализировать
17:36
Сказавшая о беременности Проскурякова спрятала живот под свободным платьем
17:36
Более сотни людей: число зараженных коронавирусом в России снова подскочило
17:12
"Верни деньги!": Муцениеце взорвалась после заявления о разводе
17:02
"Проплачивали": бывший муж Началовой заявил о травле после смерти певицы
16:51
В Башкирии шестерых детей госпитализировали с подозрением на коронавирус
16:45
Кто поборется за три миллиона рублей на "Доме-2" в конкурсе "Свадьба года"
16:36
"Важный фейк": ученый развенчал главный миф о коронавирусе
16:33
В Подмосковье из-за коронавируса началась дезинфекция подъездов
16:09
Зарубина потеряла сознание после жуткой съемки у Еремеева
15:47
С голоду не умрем: Путин обратился к напуганным коронавирусом россиянам
15:43
"Получала удовольствие": Прохор Шаляпин рассказал о близости с Юлией Началовой
15:43
Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесли из-за коронавируса
15:36
Бывшая жена и дочь Малинина делят общего мужчину в эфире "На самом деле"
15:35
Не спешите скупать: обнаружена неожиданная опасность гречки
15:18
Коронавирус проник в еще два города России
15:10
Неверов представил в Госдуме фильм о Терешковой
15:02
"Повсеместный карантин": Панайотов перекрестился из-за оказавшегося в эпицентре коронавируса "Евровидения"
14:53
Под Москвой нашли склад оружия
14:52
Счастливая Аллегрова представила своего молодого красавца
14:51
Олешко подверг детей опасности в условиях эпидемии коронавируса
14:47
На Урале произошло землетрясение
14:42
Вдова знаменитого режиссера экстренно госпитализирована после серьезного ДТП
14:39
Фейслифтинг: волшебная зарядка против морщин
14:37
В Петербурге извращенец шантажировал подростка ради интимных фото
14:27
Детсады Москвы будут работать в обычном режиме
14:19
Предстоящий бой Емельяненко перенесли из-за коронавируса
14:14
Последняя надежда на лето: обнародованы важные данные о коронавирусе
14:06
"Нож в сердце": Успенская загубила дочь
14:05
Названо эффективное лекарство от нового коронавируса
14:04
"Одну стопку за другой!": звезда "Гарри Поттера" призналась в алкоголизме
13:52
Обнародованы художества мучимой раком Заворотнюк
13:49
"Меня это только укрепляет": Литвинова борется с коронавирусом водкой
13:34
Остается молиться: врачи спасают главу Большого театра от коронавируса
13:32
Хорошие вести: 8 человек вылечились от коронавируса в России
13:20
Все серьезно? Брэда Питта вновь застукали с молодухой
13:20
Рецепт скандинавских панкейков
13:13
"65 метров под землей": вскрылись детали предстоящей свадьбы Венцеслава из "Дома-2"
13:08
Разбитого инсультом Николая Носкова увели под руку со сцены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Зарубина потеряла сознание после жуткой съемки у Еремеева
Сраженный недугом Малинин сделал заявление с больничной койки
Обнародованы художества мучимой раком Заворотнюк
Успенская пригвоздила Борисова после показа ее странной дочери в Америке
"Зачем мне такой нужен?": Семенович раскрыла главное требование к любовнику
"Нож в сердце": Успенская загубила дочь
Сериалы

Наплевавшая на коронавирус звезда "Триггера" увезла избранницу в отпуск в Азию

Роман Маякин. Фото:instagram.com/mayakin_/
Звезда сериала "Триггер" Роман Маякин наплевал на осторожность. Артист и его возлюбленная решили не отменять отпуск в азиатской стране из-за пандемии коронавируса.
прочитано 316 раз

Роман Маякин и его избранница София Кофманн отлично проводят время в Камбодже. Знаменитости с удовольствием делятся снимками и видео из путешествия.

ПО ТЕМЕ

Коллега по сериалу "Триггер" раскрыла тайну Матвеева

"Какой красивый": Зудину восхитил полуголый муж Боярской

Так, например, актер из сериала "Триггер" в "Инстаграм" показал, как дает напиться местной мартышке. В кадре животное жадно поглощает воду, обхватив горлышко бутылки ламами, а затем убегает прочь.

Артист и его возлюбленная уже посетили комплекс Ангкор-Ват. По словам Кофманн, им очень повезло, ведь они были совсем одни в храме. Пара не встретила, как это обычно бывает в туристических местах, шумной толпы. В отсутствие других людей Роман и София смогли послушать пение птиц и цикад. Девушка назвала эти звуки волшебными.

Также звезда сериала "Триггер" показала избраннице Музей искусства и науки в Сингапуре. Центр единственный в мире исследует роль творческого процесса в искусстве и науке и его влияние на сознание людей.

Отметим, что в комментариях поклонники оповестили Романа Маякина о том, что ему придется провести две недели в изоляции по возвращении. Звезда сериала "Триггер" по этому поводу, судя по всему, не беспокоится.

Автор: 18 марта 2020, 12:41

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сбежавший из Украины Порошенко нашелся в лечебнице
"Стирает ему память": странная поза Соловьева рядом с украинцем вызвала недоумение
Экстренная эвакуация: сообщается о бегстве Порошенко с Украины
Захарова спустила итальянцев с небес на землю после призыва не ездить в Россию из-за коронавируса

Шоу-бизнес

"Дряхлая алкоголичка!": Гоген Солнцев плюнул в лицо умирающей жене Катюше
Таисию Повалий не пустили в Америку из-за коронавируса
"Трудно сохранять хладнокровие": Еремеев раскрыл правду о шоу "На самом деле"
Стало известно об отмене конкурса "Евровидение"

Проишествия

Аниматор изуродовал ребенка во время праздника в Москве
Есть пострадавшие: жуткий ураган разрушает Москву
Бил руками и ногами: в Москве сосед напал на гея-блогера и его друга
Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

"Родные ходят в церковь": онкобольной ведущий НТВ Беляев сообщил об ухудшении состояния

Географ уже много лет борется с раком
Шоу-бизнес

Арбенина вышла замуж за уголовника

Такого от певицы никто не ожидал
Шоу-бизнес

Виторган отказался от совместной жизни с молодой любовницей

Влюбленные дали совместное интервью
Шоу-бизнес

Рак сожрал бывшего мужа актрисы Екатерины Волковой

Женщина сообщила печальное известие

Гороскоп

Каким знакам зодиака стоит бояться коронавируса
Гороскоп на сегодня, 18 марта 2020 года
Гороскоп на завтра, 17 марта
Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Такой губошлеп": Тихонов назвал Губерниева позором журналистики
Медведева упала духом из-за роковой неудачи
В Москве без вести пропал знаменитый фигурист
Делает четверной тулуп: ушедшей Загитовой нашли замену

Регионы

Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Новый Шелковый путь: Руслан Байсаров построит железную дорогу в Тыве
"Больше никогда в жизни": люди отказываются от поездов через Крымский мост
Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+