Наплевавшая на коронавирус звезда "Триггера" увезла избранницу в отпуск в Азию

Роман Маякин и его избранница София Кофманн отлично проводят время в Камбодже. Знаменитости с удовольствием делятся снимками и видео из путешествия.
Так, например, актер из сериала "Триггер" в "Инстаграм" показал, как дает напиться местной мартышке. В кадре животное жадно поглощает воду, обхватив горлышко бутылки ламами, а затем убегает прочь.
Артист и его возлюбленная уже посетили комплекс Ангкор-Ват. По словам Кофманн, им очень повезло, ведь они были совсем одни в храме. Пара не встретила, как это обычно бывает в туристических местах, шумной толпы. В отсутствие других людей Роман и София смогли послушать пение птиц и цикад. Девушка назвала эти звуки волшебными.
Также звезда сериала "Триггер" показала избраннице Музей искусства и науки в Сингапуре. Центр единственный в мире исследует роль творческого процесса в искусстве и науке и его влияние на сознание людей.
Отметим, что в комментариях поклонники оповестили Романа Маякина о том, что ему придется провести две недели в изоляции по возвращении. Звезда сериала "Триггер" по этому поводу, судя по всему, не беспокоится.
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