Зарубежные СМИ раскрыли смысл загадочной татуировки Дженнифер Энистон

Журналисты узнали смысл загадочной татуировки звезды сериала "Друзья". Дженнифер Энистон сделала нательный рисунок несколько лет назад.

Артистка набила на внутренней стороне запястья левой руки четыре единицы. Дженнифер Энистон никогда не объясняла, что символизирует тату. Звезда сериала "Друзья" старается не акцентировать внимание на загадочных цифрах.

Между тем инсайдер, близкий к голливудской диве, раскрыл журналистам смысл татуировки. Как оказалась, первые две единицы – это день рождения актрисы. Знаменитость появилась на свет 11 февраля 1969 года. Остальные цифры нанесены в память о любимой собаке. Уэльский корги-терьер Норман умер в 2011 году.

Питомец Дженнифер прожил 15 лет. Знаменитость души не чаяла в собаке и до сих пор не смирилась с ее кончиной. "Он был настоящей любовью всей ее жизни", – утверждает инсайдер.

Добавим, что наполненные глубоким смыслом татуировки есть у многих знаменитостей. Например, у актрисы Анджелины Джоли их 12. Среди прочих у артистки набиты координаты, широта и долгота мест рождения ее шестерых детей. В память о матери у Джоли есть крохотная тату в виде буквы "M" на внутренней стороне ладони.