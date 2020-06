В день 56-летия звезда "Друзей" Кортни Кокс показала роскошное тело в бикини

Звезде сериала "Друзья" исполнилось 56 лет. Кортни Кокс отметила день рождения эффектным прыжком в воду.

Знаменитость записала необычное видео. В ролике Кортни Кокс в бикини бежит к бассейну под песню You Get What You Give и прыгает в воду. "Изящно ныряю в следующий год", – подписала кадры артистка в личном микроблоге.

За сутки видео с участием звезды сериала "Друзья" посмотрели более трех миллионов человек. Поклонники поздравили знаменитость с днем рождения и похвалили ее роскошную фигуру.

Дженнифер Энистон присоединилась к чествованию коллеги в личном инстаграм-аккаунте и опубликовала в "Сторис" ее снимки. Подруга назвала Кокс замечательным человеком и призналась ей в любви. Энистон добавила, что с поздравлением опоздала – вспомнила о важной дате только на следующий день.

Напомним, что в скором времени звезды сериала "Друзья" Кортни Кокс и Дженнифер Энистон вновь встретятся на площадке. Артистки снимутся в фильме, посвященном ситкому. Лента выйдет на платформе HBO Max.

Специальный эпизод "Друзей" должен был увидеть свет минувшей весной, однако пандемия коронавирусной инфекции спутала киношникам карты. Режиссер проекта Кевин Брайт решил не спешить с созданием фильма.