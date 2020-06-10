Собчак бурно отреагировала на удаление фильма "Унесенные ветром" из-за расизма: Начнем запрещать и жечь на площадях?

Скандальная телеведущая возмущена решением руководства стримингового сервиса HBO Max. Как оказалось, любимый фильм Ксении Собчак удалили из каталога из-за протестов в США.

Из видеотеки HBO Max изъяли двухсерийную мелодраму "Унесенные ветром" 1939 года. Главные роли в картине сыграли Вивьен Ли и Кларк Гейбл. Ленту удалили на фоне протестов против полицейского произвола и расизма в Америке.

Представители стриминговой компании уверяют, что "Унесенные ветром" спустя время вновь появятся в каталоге. К ленте будут добавлены разъяснения о том, что в картине представлены расистские убеждения, и они являются неправильными.

Российская телеведущая Ксения Собчак решение HBO Max раскритиковала. Артистка заявила, что "Унесенные ветром" – это ее любимый фильм.

"А я вас предупреждала, что закончится маразмом😌🙈. HBO удалил из библиотеки мой любимый фильм "Унесенные ветром". Ну что, когда книжку "Хижина Дяди Тома" начнем запрещать и жечь на площадях? (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – возмутилась Ксения Собчак в личном микроблоге.

Напомним, ранее теледива скептично высказалась о протестах в США, которые переросли в массовые беспорядки. Знаменитость отметила, что в происходящем за океаном не видит плюсов. По ее мнению, протестующим на самом деле плевать на права темнокожего населения, они занимаются банальным мародерством. Ксения Собчак добавила, что сколько бы не получили свободы ленивые люди, в своих неуспехах они всегда винят другого, а не собственное бездействие.