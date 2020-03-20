Пышногрудая содержанка из шоу "Дом-2" готова драить туалеты в казарме ради славы

Клава не скрывает, что в "Солдатки" пришла не любопытства ради: она хочет пропиариться. Безверхова на многое готова, чтобы исполнить мечту – стать звездой. Наверное, даже драить туалеты в казарме.
У 21-летней экс-участницы телестройки среднее образование, какой-либо специальности нет. После школы Клава поступила в автомобильно-дорожный колледж в Екатеринбурге, но недоучилась – решила покорять Москву.
Если не брать в расчет "Дом-2", Безверхова ни дня не работала, она содержанка и планирует дальше жить за счет мужчин. Сможет ли пышногрудая красавица задержаться в реалити "Солдатки", покажет время. Ясно одно: красотке придется непросто.
Реалити-сериал "Солдатки" повествует о том, как девушки выносят тяготы службы в армии. 12 участниц столкнутся с испытаниями, вынуждены будут преодолеть их и параллельно усвоить военный порядок и дисциплину.
Героини "Солдаток" сами решают – идти до конца, либо сдаться и поехать домой. В конце проекта та, кто "отслужит" с достоинством и окажется самой стойкой, получит ценную брошь в форме звезды.
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