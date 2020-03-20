Звезда "Игры престолов" заразилась коронавирусом

Печальное известие звезда сериала "Игра престолов" сообщила своим поклонникам в "Инстаграм". Артистка исполнила роль Элларии Сэнд. По ее словам, тест на коронавирус дал положительный результат.
Актриса сообщила, что плохо себя чувствует и полностью переходит на постельный режим. Пользователям Сети она пожелала следить за здоровьем и заботиться о близких.
Ранее от эпидемии коронавируса пострадал и другой актер из "Игры престолов" – Кристофер Хивью. Он узнал о заражении опасной инфекцией прямо на съемочной площадке сериала "Ведьмак".
Из-за эпидемии коронавируса, признанной пандемией, во многих странах отменены массовые мероприятия, в том числе концерты и спектакли. Премьеры и фестивали перенесены. Как писали "Дни.ру", ранее COVID-19 подтвердился у голливудского актера Тома Хэнкса с женой, а также у артистки Ольги Куриленко.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Закрыли границу с Белорусией
Похороны
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?