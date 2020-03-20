Лежал на металлическом столе с кляпом во рту: известный артист обвинил режиссеров в тирании

Совсем скоро на экраны выйдет первый сезон сериала "Колл-центр", где сыграли артисты Владимир Яглыч и Сабина Ахмедова. По словам знаменитостей, съемки в триллере стали травмирующим опытом.

Владимир Яглыч признался, что к картине у него двоякие чувства: с одной стороны, он очень любит проект, с другой – у него все еще "поскрипывает боль". "Я не знаю, как вы это пережили, но я потом долго хворал", – сказал артист коллегам на онлайн-презентации сериала "Колл-центр".

Артист подчеркнул, что очень уважает создателей сериала, Наташу Меркулову и Алексея Чупова, однако считает их тиранами. При этом Яглыч уверен: зрителям будет интересно наблюдать за тем, как ему и другим артистам приходилось выживать в кадре. В трейлере можно увидеть, как лежащему на столе Владимиру Яглычу засовывают кляп в рот, а после он корчится от боли.

Высказалась о процессе создания "Колл-центра" и Сабина Ахмедова. Ей досталась непростая роль, именно ее персонаж будет проходить через самые жесткие испытания. Ахмедова не скрывает, что в жизни ничего сложнее не играла. "Такого количества обнаженного избиения в моей жизни точно не было никогда!" – заявила артистка.

После этого Сабина рассказала о достоинствах многосерийной картины. По мнению знаменитости, в итоге получилось не просто жанровое кино, которое пугает, а лента, способная ответить на вопросы. "Мы поднимаем темы, о которых очень редко говорят", – сказала Ахмедова.

Сериал "Колл-центр" расскажет ужасную историю, которая приключилась с сотрудниками телефонной поддержки магазина интимных товаров. Работники оказались запертыми в офисе вместе с работающей бомбой. Из динамиков они слышат голоса, которые представляются Мамой и Папой. Неизвестные требуют неукоснительно выполнять их распоряжения.