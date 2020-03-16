Миллиардные убытки: коронавирус опустошает кошельки Голливуда

По мнению экспертов, огромные финансовые потери произойдут, потому что киноделы вынуждены замораживать производство из-за карантина и переносить премьеры. COVID-19 может лишить Голливуд 20 миллиардов долларов.
Как сообщает издание The Hollywood Reporter, индустрия уже теряет деньги. Киноделы лишились семи миллиардов долларов.
К примеру, пришлось перенести выход ленты "Не время умирать" о Джеймсе Бонде. Решение повременить с премьерой стоило кинокомпании примерно 30-50 миллионов долларов.
Стоит отметить, что денег лишатся и те медиакорпорации, которые вынуждены заморозить съемочный процесс. Так, например, компания Disney будет терять в день 300-350 тысяч долларов из-за заморозки производства ленты "Русалочка".
Ранее стало известно, что режиссер Стивен Спилберг отложил работу над сериалом "Мексика" из-за угрозы распространения COVID-19. По той же причине заморозили съемки последних серий заключительного сезона "Сверхъестественного". Киностудия Warner Bros. поставила создание продолжения "Бэтмена" на паузу, но пока лишь на две недели, а компании Marvel пришлось отложить производство сериалов "ВандаВижен" и "Локи".
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