Спилберг в ужасе и без работы: коронавирус больно ударил по киноделам

Из-за распространения коварной болезни у многих кинодеятелей возникли проблемы, так, например, Стивен Спилберг в ужасе из-за того, что его мини-сериал "Мексика" пришлось отложить. Проект заморозили после всего двух недель съемок. Режиссер надеется продолжить работу в декабре, однако планировать что-то пока сложно, сообщает reuters.com, со ссылкой на письмо съемочной группе и артистам теленовеллы.
Отметим, в минувшую пятницу, 13 марта, остановили работу над последними сериями заключительного сезона сериала "Сверхъестественное". Причина простоя – проблемы с логистикой из-за коронавируса. К счастью, никто из создателей или звезд теленовеллы не заболел. Если в скором времени работа над 15 сезоном многосерийного фильма не возобновится, то придется отложить премьеру уже снятых эпизодов, сообщает Deadline.
Временно прекратились съемки над продолжением "Бэтмена". Киностудия Warner Bros. Поставила проект на паузу на две недели, сообщает hollywoodreporter.com. Причина все та же – опасность заражения COVID-19. Отметим, что ранее медиакорпорация заморозила съемки сериала Riverdale, из-за того, что у одного из членов съемочной группы был обнаружен вирус.
Компании Marvel COVID-19 тоже спутал все карты. Корпорации пришлось отложить производство сериалов "ВандаВижен" и "Локи". Теленовеллы должны были выйти на стриминговом сервисе Disney+ уже в конце этого, 2020 года. Ранее Marvel отменил съемки проекта "Сокол и Зимний солдат", которые велись в Европе, а также перевел почти всех своих сотрудников на удаленную работу из дома, пишет ScreenRant.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Как давно вы на форуме?
Здесь есть овны?
Ничего не подарил на 8 марта