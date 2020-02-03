"Над пропастью": актриса сериала "Склифосовский" скатилась с горы

Звезда сериала "Склифосовский" Дарья Егорова освоила горные лыжи. Артистка побывала на курорте "Роза Хутор" в Сочи.

Ранее знаменитость считала, что зимние виды спорта не ее вариант. Дарья училась кататься на сноуборде, пробовала вставать на коньки, однако особой радости от тренировок не получала. В какой-то момент звезда сериала "Склифосовский" решила, что физических нагрузок в спортивном зале ей достаточно.

Все изменилось после посещения Егоровой Сочи. Там артистка открыла для себя горные лыжи.

"Не ожидая ничего хорошего, я честно сказала инструктору, что уже пыталась освоить зимние виды спорта и никакого удовольствия это этого не получила. Но он был настроен более оптимистично и сказал, что все обязательно получится", – рассказала звезда сериала "Склифосовский" в личном "Инстаграм".

Дарья тренировалась дважды в день. Егорова внимательно слушала инструктора и выполняла все поставленные перед ней задачи. Немного поупражнявшись, артистка впервые сама скатилась с горы.

"Я поймала волну такого удовольствия, что готова была тут же отправиться на трассу более высокого уровня сложности! Но инструктор меня от этой идеи отговорил – все-таки, я еще новичок!" – призналась артистка.

Теперь звезда сериала"Склифосовский" жалеет, что прилетела на курорт только на выходные. За интересным занятием время пролетело незаметно. Егорова обещала себе, что продолжит кататься на лыжах.

"А еще обязательно еще раз покачаюсь на качелях на Роза Пик – когда висишь над пропастью на высоте 2320 метров, получаешь незабываемые ощущения!" – отметила Даша.