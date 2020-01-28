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Эммануил Виторган вновь появится в сериале "Склифосовский"

Кадр youtube.com
Создатели сериала "Склифосовский" приготовили сюрприз поклонникам. В многосерийном фильме о буднях врачей появятся новые герои.
прочитано 339 раз

Как стало известно, в следующих эпизодах в отделении НИИ скорой помощи начнут работу два врача-стажера – Василиса, ее роль досталась актрисе Галине Безрук, и Николай, в исполнении Филиппа Горенштейна. Также сценаристы собираются познакомить зрителей с онкологом Евой Мерц. Кто именно играет специалиста по опухолевым заболеваниям пока тайна.

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К радости фанатов в новых сериях картины вновь появится Эммануил Виторган. Вернется его герой доктор Бреславец.

Съемки восьмого сезона киноновеллы "Склифосовский" уже идут. Продюсеры обещают, что он предвосхитит даже самые смелые ожидания зрителей.

Напомним, развязка прошлого сезона была драматичной для отделения в целом и для главного героя новеллы доктора Брагина в частности: персонаж Максима Аверина узнал о собственном неутешительном диагнозе, а появление нового сотрудника, ординатора Аленникова, привело к катастрофе. В новых эпизодах создатели сериала "Склифосовский" раскроют тайну, что именно произошло за закрытыми дверями кабинета, когда раздался выстрел.

Главные роли в истории о сотрудниках скорой помощи исполняют Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Анна Якунина, Владимир Жеребцов и другие. Дата премьеры второго сезона сериала "Склифосовский" на телеканале "Россия 1" пока не сообщается.

28 января 2020, 18:05

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