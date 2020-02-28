"Я горд и счастлив": растроганного Бурунова заметили с Виторганом

Бурунов и Виторган навестили город-герой, чтобы снять программу из цикла "Письма Победы". На Мамаевом кургане на Сергея нахлынули воспоминания.
Поддавшись ностальгии, артист рассказал, что 25 лет назад принимал присягу у Озера слез. "Я горд и счастлив, что провел годы здесь, в этом прекрасном городе", – написал растроганный Бурунов на своей странице в "Инстаграм".
В свое время будущий актер поступил в Качинское авиационное училище. Он планировал связать свою жизнь с небом, однако его представления о профессии оказались слишком романтичными. После третьего курса Бурунов забрал документы.
"Вечная память всем, кто отдал свою жизнь и защитил Родину", – добавил Сергей. Он отметил, что был бы счастлив, если бы молодежь не забывала подвиг нашего народа. Артист призвал беречь и ценить жизнь, радоваться каждой секунде, ведь следующая может не наступить.
Напомним, что звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов окончил Щукинское училище. Получив диплом, артист поступил в Театр сатиры, но не задержался там. Первая роль Бурунова в кино – второстепенный персонаж в сериале "Москва. Центральный округ".
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