Проигнорировали репортеров: Бурунова заметили с красавицей-брюнеткой

Актер посетил премьеру мелодрамы "Лед-2", которая прошла в московском кинотеатре "Октябрь". На мероприятии Сергея Бурунова сопровождала красавица-брюнетка.
Парочка старалась не привлекать к себе лишних взглядов: в зал они прошли, минуя красную дорожку, а при появлении репортеров и камер старались дистанцироваться друг от друга. Девушка явно не хотела внимания к собственной персоне.
Как удалось выяснить журналистам, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" пришла на премьеру со своим директором, 34-летней Анастасией Сайфулиной. Артист сотрудничает с ней с августа 2018 года, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Интересно, что летом прошлого года именно Сайфулиной пришлось опровергать сплетни о том, что Бурунов собрался жениться. Тогда Анастасия сообщила журналистам, что у Сергея из-за плотного рабочего графика нет времени на организацию свадьбы. На тот момент артист участвовал сразу в пяти проектах.
Отметим, что 42-летний Бурунов никогда не состоял в браке. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" говорить о личной жизни не любит, однако в одном из интервью обмолвился, что "женат на своей работе". По словам Сергея, строить отношения ему мешает природная застенчивость, раскрепоститься знаменитость может только в кадре.
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