Съел рак: в семье звезды сериала "Великолепный век" случилось страшное

Как сообщает турецкая пресса, отец знаменитой артистки, Рамазан Эвджен, скончался от рака. Смерть мужчины наступила утром 12 февраля. Где и когда пройдут похороны, пока не сообщается.
Тесть звезды "Великолепного века" узнал о диагнозе несколько лет назад. Из-за злокачественного новообразования Рамазану удалили честь желудка. К сожалению, операция не помогла остановить распространение метастаз.
В последние дни состояние отца турецкой знаменитости Фахрие Эвджен было ужасным. Родственникам больного только и оставалось, что верить в чудо, которое так и не произошло.
Актриса картины "Королек – птичка певчая" очень переживает из-за случившегося. Бурак Озчивит поддерживает супругу и ее мать, которая особенно нуждается в поддержке. Есть предположение, что Фахрие на время оставит карьеру, чтобы помочь овдовевшей родительнице справиться с горем, сообщает Sabah.
Напомним, Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен поженились в 2017 году. У пары родился сын Каран. Брак турецких знаменитостей постоянно проходит проверки на прочность, в Сети то и дело появляются сплетни об изменах Бурака. Звезде сериала "Великолепный век" приписывают интрижки с коллегами по цеху.
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