"Получала по голове" много и больно": Кожевникова отказалась зависеть от мужа

Звезда сериала "Универ" считает, что с мужем ей повезло. Между тем Мария Кожевникова не хочет становиться полностью зависимой от мужа.

По словам актрисы, в 12-летнем возрасте она получила хороший урок от судьбы. В тот год родители Марии Кожевниковой развелись. Мать будущей актрисы очень страдала из-за разрыва. Всю жизнь та посвятила семье и после ухода мужа осталась у разбитого корыта.

На примере матери Мария Кожевникова поняла, что всегда нужно рассчитывать только на себя. "Я четко поняла для себя, что никогда не стану зависеть от мужа, буду всегда иметь профессию, чтобы зарабатывать", - поделилась звезда сериала "Универ" в свежем интервью.

Сегодня Кожевникова активно воплощает свои идеи в жизнь. Артистка занята разработкой нового проекта, суть которого пока держит в тайне. По словам Марии, ее детище связано с экопродукцией.

Вспомнила звезда сериала "Универ" и о работе в Госдуме. По словам актрисы, в депутатском кресле она пять лет сражалась с ветряной мельницей. "Получала по голове" много и больно", – добавила Кожевникова.

Муж актрисы, бизнесмен Евгений Васильев, во всем ее поддерживает. Впрочем, Мария Кожевникова не скрывает, что в ее семье мужчина главный. Знаменитость подчеркнула, что за десять лет отношений ни разу не поругалась с супругом. Мария и Евгений – полные противоположности, которые отлично дополняют друг друга.