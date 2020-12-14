"Чуть удар не хватил": пятилетняя дочь довела Исакову

Звезда сериала "Эпидемия" впервые взяла дочь на съемки. Наследница Виктории Исаковой исполнила эпизодическую роль.

Актриса Виктория Исакова и режиссер Юрий Мороз воспитываю пятилетнюю дочь Варвару. Долгое время знаменитости скрывали девочку от общественности. Исакова и Мороз не называли даже возраст ребенка.

О том, что Варвара Мороз отпраздновала пятилетие, стало известно благодаря ее старшей сестре – актрисе Дарье Мороз. Знаменитость опубликовала в соцсетях фотографии с торжества. Дарья души не чает в Варваре.

Виктория Исакова рассказала, что ее наследница впервые попробовала себя в кино. Девочка снялась в сериале Анны Меликян "Нежность". В картине Исакова играет главную роль.

По словам Виктории, первый день на площадке привел малышку в восторг. Юная актриса получила все внимание съемочной группы, а также попробовала сардельки, приготовленные реквизиторами.

Правда, воодушевлена девочка была недолго. Уже через час после начала работы малышка заявила, что наигралась и хочет домой. Слова наследницы повергли Викторию в шок. "А маму чуть удар не хватил!" – призналась Исакова.

В тот день актриса впервые строго поговорила с отпрыском. Доведенная знаменитость объяснила крохе, что они приехали работать, и не покинут площадку, пока не закончатся съемки.

"Роль ее была малюсенькой и несложной, а режиссер называет ее любимой артисткой. Вот что за несправедливость?" - удивилась Виктория Исакова в личном "Инстаграм".

"То есть, ты не только ребенку не объяснила, что мир несправедлив, но и сама это еще не поняла?" – шутливо отреагировал на недоумение коллеги по цеху Максим Виторган.