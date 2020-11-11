"Лесба-лузерша": разъяренный Лебедев обрушился на жену Бондарчука

Небольшой эпизод в сериале "Псих" спровоцировал большой скандал. Известный российский дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев обрушился на авторов проекта.

На днях состоялась премьера сериала режиссера Федора Бондарчука "Псих". Сценарий для проекта написала молодая супруга кинематографиста, актриса Паулина Андреева. Главную роль в картине исполнил Константин Богомолов.

Одна из сцен ленты задела за живое известного дизайнера Артемия Лебедева. Бизнесмен не смог сдержать эмоций.

Лебедев опубликовал в личном микроблоге фрагмент из "Психа". Эпизод вызвал возмущение у дизайнера. В кадре герой Богомолова, психотерапевт, говорит коллеге, что его вызвали в комитет по этике. "Тема Лебедев, помнишь. Вера, а ты никому не сболтнула, что он гей?" – спрашивает персонаж.

Артемий отметил в подписи к публикации, что обожает такие приветы от сценаристов. На этом разъяренный Лебедев не успокоился: общаясь с подписчиками, он назвал Андрееву "лесбой-лузершей".

Отметим, что в сериале "Псих" есть персонаж по имени Артем. Эту роль играет Игорь Верник. Тем не менее, в совпадение в данном случае поверить трудно.

Артемий Лебедев не любит говорить о личной жизни. Между тем, если верить утверждениям дизайнера, у него десять детей от разных женщин. В одном из интервью бизнесмен сообщил, что у него было пять жен. Лебедев активно выступал против гей-пропаганды.