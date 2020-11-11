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Сериалы

"Лесба-лузерша": разъяренный Лебедев обрушился на жену Бондарчука

Паулина Андреева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Небольшой эпизод в сериале "Псих" спровоцировал большой скандал. Известный российский дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев обрушился на авторов проекта.
прочитано 288 раз

На днях состоялась премьера сериала режиссера Федора Бондарчука "Псих". Сценарий для проекта написала молодая супруга кинематографиста, актриса Паулина Андреева. Главную роль в картине исполнил Константин Богомолов.

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Паулина Олеговна Андреева актриса

Одна из сцен ленты задела за живое известного дизайнера Артемия Лебедева. Бизнесмен не смог сдержать эмоций.

Лебедев опубликовал в личном микроблоге фрагмент из "Психа". Эпизод вызвал возмущение у дизайнера. В кадре герой Богомолова, психотерапевт, говорит коллеге, что его вызвали в комитет по этике. "Тема Лебедев, помнишь. Вера, а ты никому не сболтнула, что он гей?" – спрашивает персонаж.

Артемий отметил в подписи к публикации, что обожает такие приветы от сценаристов. На этом разъяренный Лебедев не успокоился: общаясь с подписчиками, он назвал Андрееву "лесбой-лузершей".

Отметим, что в сериале "Псих" есть персонаж по имени Артем. Эту роль играет Игорь Верник. Тем не менее, в совпадение в данном случае поверить трудно.

Артемий Лебедев не любит говорить о личной жизни. Между тем, если верить утверждениям дизайнера, у него десять детей от разных женщин. В одном из интервью бизнесмен сообщил, что у него было пять жен. Лебедев активно выступал против гей-пропаганды.

Автор: 11 ноября 2020, 13:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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