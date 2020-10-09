"Даже жутковато": возлюбленная Ефремова высказалась о ревности к Снигирь

Никита Ефремов и Юлия Снигирь снимались в откровенных эпизодах в сериале "Хороший человек". Девушка актера, телеведущая Мария Ивакова рассказала, как отнеслась к пикантным сценам с участием возлюбленного.

прочитано 282 раза