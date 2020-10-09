"Даже жутковато": возлюбленная Ефремова высказалась о ревности к Снигирь

По словам теледивы, к Юлии Снигирь она не ревнует. Более того, Мария Ивакова восхищена тем, как хорошо Никита Ефремов справился с ролью маньяка. "Иногда даже жутковато становится", – сказала Ивакова. Отметим, что телеведущая тоже снималась в картине "Хороший человек", правда, в эпизодической роли.
Ранее в рамках шоу "Вечерний Ургант" Никита Ефремов рассказал, что знал о негативном отношении Юлии Снигирь к пикантным съемкам. Чтобы разрядить обстановку, актер перед появлением на площадке заклеил соски скотчем. Увидев Никиту в нелепом виде, Юлия рассмеялась, и смущение как рукой сняло.
Мария Ивакова говорила ранее, что доверяет избраннику. Телеведущая и актер всегда стараются понять и услышать друг друга.
Как писали "Дни.ру", Ивакова и Ефремов встречаются почти два года. Поговаривают, что телеведущая и актер планируют пожениться. В недавнем интервью Никита намекнул, что сплетни о скорой свадьбе ему не нравятся. Вопросы о бракосочетании он считает слишком откровенными.
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