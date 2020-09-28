Никита Ефремов высказался о свадьбе с Марией Иваковой: Не трогайте мое

Сын осужденного актера Михаила Ефремова Никита побеседовал с Агатой Муцениеце в рамках ее шоу "Честный развод". Артист подробнее рассказал не только о расставании с бывшей возлюбленной, но и откровенно поговорил о своей нынешней избраннице Марии Иваковой.

Во время беседы Муцениеце спросила у Ефремова, собирается ли он жениться на Иваковой. Этот вопрос Никита счел слишком откровенным. По его мнению, нет необходимости делиться планами на личную жизнь. Кроме того, на такие откровения актер пока не готов.

Никита уверен: если он расскажет о свадьбе с Иваковой, то его личная жизнь сразу же будет публичной. Ему не хотелось бы, чтобы посторонние люди вмешивались в его отношения с Марией. "Возникает такое чувство – "Не трогайте мое", – сказал Ефремов.

О романе Марии и Никиты общественность узнала в прошлом году. Парочку впервые увидели вместе весной на одном из футбольных матчей в Москве. Однако признаться публично в чувствах друг к другу они решились лишь спустя несколько месяцев: на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова.

Напомним, в 2014-ом Никита женился на актрисе Яне Гладких. Они сыграли свадьбу в Грузии. Но уже в следующем году пара решила расстаться. После развода Ефремов стал чувствовать себя разбитым, поэтому появилась зависимость. Он считал, что алкоголь и наркотики являются решением всех проблем.