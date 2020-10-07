Режиссер "Полярного" и "СашиТани" снимает сериал о самоизоляции по-деревенски

В центре сюжета – братья Ваня, Костя и Данила Поповы. Молодые люди – настоящая головная боль для односельчан. Соседям парни причинили много горя. Когда начинается пандемия коронавируса, Ваня, Костя и Данила запираются в своем доме.
Жители деревни, наконец, могут вздохнуть спокойно – больше нет терроризирующих их братьев. Односельчане решают не говорить Ване, Косте и Даниле об отмене карантина. 200 человек объединяются, чтобы провернуть большую аферу. Все идет как по маслу, пока в дела не вмешивается любовь. Младший из братьев начинает питать чувства к медсестре из города.
Главные роли в сериале "Афера" исполняют Александр Волохов, Данил Стеклов и Артем Гайдуков. Проект будет состоять из десяти эпизодов. Премьера ленты запланирована на 2021 год. Картину покажут в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Производством сериала занимается МТС Медиа.
По словам Игоря Мишина, вице-президента по развитию медиабизнеса компании МТС, "Афера" – это позитивный взгляд на трудное время. Лента напомнит зрителям, что даже в непростые времена не стоит опускать руки.
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