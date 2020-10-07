Режиссер "Полярного" и "СашиТани" снимает сериал о самоизоляции по-деревенски

Режиссер сериалов "Полярный", "СашаТаня", "Зайцев +1" Михаил Старчак снимает теленовеллу "Афера". Картина расскажет о наших соотечественниках, которые спасаются от смертоносного вируса в глухой деревне.

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