Бросившая жениха звезда "Игры престолов" закрутила роман с актером из сериала "Корона"

Исполнительницу роли Дейнерис Таргариен заметили на свидании с коллегой по цеху. Артистка провела вечер со звездой сериала "Корона" Мэттом Смиттом. В теленовелле о жизни британской королевы артист исполнял роль принца Филиппа.
Мэтт и Эмилия гуляли по Лондону. Артисты побывали в нескольких заведениях. Знаменитости выглядели очень счастливыми и явно наслаждались обществом друг друга.
Отметим, Кларк и Смитт знакомы уже несколько лет. Актеры пересекались на съемочной площадке картины "Терминатор: Генезис".
Напомним, совсем недавно звезда сериала "Игра престолов" встречалась с ассистентом режиссера Томом Тернером. По сообщениям зарубежных СМИ, актриса и помощник постановщика планировали совместное будущее.
Как писали "Дни.ру", август Эмилия Кларк провела в Италии. Актриса и ее друзья отдыхали в городе Амальфи.
Знаменитость с приятелями каталась на яхте. Звезда "Игры престолов" купалась, загорала и читала любимый роман. Кларк в купальнике сфотографировали папарацци. Артистка сильно похудела.
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