Загадочная смерть и тайны из дневника жертвы: начались съемки сериала "Моя большая тайна" с Владом Соколовским

Детективный триллер "Моя большая тайна" повествует о загадочной гибели студентки в экспериментальном кампусе на острове Русский и друзьях, расследующих ее смерть. В сериале сыграют Кристина Кучеренко, Иван Макаревич, Александра Соловьева и другие.
Действие картины разворачивается в закрытом вузе. По сценарию студентка Соня Кимаева возвращается из-за границы в общежитие и расследует странную смерть подруги.
Однако пока девушки не было в стране, ситуация обросла загадочными подробностями. Студенты и преподаватели читают отрывки из личного дневника жертвы, в котором страшные подробности происходящего. Каждый день новые тайны жителей кампуса становятся известны всем из анонимного блога под названием "Твоя большая тайна".
Режиссером-постановщиком сериала является Никита Грамматиков. Генеральный продюсер сериала и глава кинокомпании Team films – Теймур Джафаров. По его словам, в России это первый подобный сериал. Он носит жанр остросоциального детективного триллера. Он был создан после глубокого изучения западного и мирового уровня молодежных драм, пишет "Вокруг-ТВ".
Влад Соколовский в своем "Инстаграм" тоже отметил начало съемок. Он отметил, что рад стать частью большой и талантливой команды.
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