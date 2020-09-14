Соколовский спровоцировал массовую драку: Все закончилось в мою пользу

Несмотря на трудности в детстве, Влад Соколовский может похвастаться верными друзьями, сохранившимися со школьной скамьи. Тогда же артист в первый раз влюбился, подрался и столкнулся с недоверием со стороны родителей.
Влад все-таки не смог полюбить школу. Будущий певец постоянно был жертвой буллинга и общественной травли. По словам Соколоского, он был частым зачинщиком драки, так как всегда пытался защитить более слабых.
Артист вспоминает, что после перехода в новую школу все изменилось. Новоиспеченные одноклассники сразу же невзлюбили его. Всему виной напористый характер Влада и его спортивное телосложение.
Многие мальчишки завидовали новенькому и всячески пытались его принизить. Тогда Соколовскому удалось подружиться с одним пухлым парнем, который стал его лучшим другом на долгое время.
"Один из ребят сильно задирал моего друга. Я не люблю влезать в такие истории, но это имело прямое отношение ко мне, потому что этот друг сидел рядом. После уроков мы все вместе пошли за школу. К счастью, это быстро закончилось в мою пользу", – шутливо подметил Влад.
Конфликтовал Соколовский не только со сверстниками, но и учителями. Артист всеми способами пытался объяснить взрослым людям, что нельзя самоутверждаться за счет более слабых.
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