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Пятница 5 апреля

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Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"

Состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания / Персона года"

2 апреля 2024 года на площадке Российского Союза Промышленников и предпринимателей состоялось вручение ежегодной бизнес-премии "Компания|Персона года". Это уникальное мероприятие для делового сообщества больше четверти века отмечает успехи Компаний и Персон, демонстрируя реальные результаты их деятельности и коммуникаций, которые оцениваются обществом как значимые.

На вечере собрались лучшие представители делового сообщества России. В торжественной обстановке были объявлены победители в различных номинациях, отражающих разнообразные отрасли бизнеса.

В номинации "Персона года – медиаменеджер" победителем стал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

"Победить было непросто. Еще в 2022 году наша компания столкнулась с серьезной коррекцией рекламного рынка, отключением нашего контента от значимых западных платформ и обострением борьбы за потребителя информации с другими медиаресурсами, – рассказал Цыпер. – При этом мы не просто выстояли, но и победили! Один из секретов успеха – правильная кадровая политика. Мы охотимся за лучшими и даем перспективу карьерного роста".

Молодым людям, которые только пришли в медиа, Андрей Цыпер советует не бояться совершать ошибки, анализировать их и двигаться дальше. "Чтобы не допустить эмоционального выгорания и быть успешным, необходимы три вещи – спорт, отдых и семья", – считает Андрей Цыпер.

В ближайшие годы, уверен Андрей Цыпер, на рынке медиа будет продолжаться сегментация аудитории, и победит тот участник рынка, кто сумеет создать контент для самых разных сегментов читающей, смотрящей и слушающей публики.

В номинации "Компания года в сфере промышленного и инфраструктурного строительства" лауреатом стала компания "МИПСТРОЙ 1" (строительное подразделение ГК "Мосинжпроект").

"В прошлом году наша команда завершила ряд ключевых транспортных мегапроектов, – рассказал генеральный директор "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков. – Сегодня руководством города нам доверена ответственная задача – строительство масштабных инфраструктурных объектов российской столицы. В Москве за последнее десятилетие проделана колоссальная работа по модернизации транспортной системы, которая уже давно вышла за пределы мегаполиса. Программа развития транспортной инфраструктуры, инициированная мэром Москвы, по своим объемам и темпам строительства не имеет аналогов во всем мире. Ежегодно запускаются масштабные мегапроекты, и для нас большая честь стать непосредственными участниками тех глобальных преобразований, которые сейчас реализуются в городе и делают жизнь горожан еще более комфортной и удобной".

Один из главных приоритетов "МИПСТРОЙ 1" – это строительство Национального космического центра высокотехнологичного кластера для развития всей космической отрасли России. Кроме того, планируется участие в программе по расширению сети метро и созданию новых линий.

"Из года в год метро растет и развивается вместе с Москвой, и планы развития столичной подземки четко определены правительством. Ведь ключевая задача московского Стройкомплекса – обеспечить жителям города метро в шаговой доступности", – добавил Константин Маслаков.

Стадион "Лужники", Центр художественной гимнастики Ирины Винер, парк "Зарядье" с концертным залом и многие другие – все это объекты "МИПСТРОЙ 1", которые отмечены многочисленными национальными и международными архитектурными премиями и стали важной частью модернизированной городской среды и достопримечательностями столицы.

В номинации "Услуги и сервис (ребрендинг)" победила сеть фитнес-центров XFIT.

"За 30 лет работы международного бренда XFIT открыто более 100 фитнес-клубов во многих российских городах и за рубежом, – отметила директор по маркетингу и рекламе XFIT Светлана Базарова. – Расширение присутствия – часть стратегии, основанной на нашей миссии создавать общество здоровых и красивых людей".

По словам Светланы, компания постоянно совершенствует и обновляет свои услуги в соответствии с последними разработками мирового уровня. "Этот посыл и стал импульсом для запуска программы ребрендинга, после которого клубы XFIT стали более яркими, а их атмосфера – еще более располагающей к регулярным тренировкам и самосовершенствованию", – подчеркнула она.

В номинации "Устойчивый бренд индустрии гостеприимства" победу одержал "Росинтер ресторантс".

"Компания работает на ресторанном рынке с 1991 года, – рассказывает вице-президент "Росинтер Ресторантс" по франчайзингу Дмитрий Шалов. – Бренду IL Патио исполнилось 30 лет, "Планете суши" – 25. Секрет "Росинтер Ресторантс" – это прежде всего люди, которые здесь работают, лояльная и сплоченная команда профессионалов. И в наших приоритетах всегда было честно и открыто вести бизнес, собирать, изучать и применять все лучшие наработки в отрасли. А во главу угла ставим лояльность и интересы наших гостей. Желающих присоединиться к нашей команде людей всегда много, потому что мы – давно на рынке, у нас огромный опыт, известные и устойчивые ресторанные бренды".

В номинации "Компания года в агропромышленном комплексе" премия присуждена АО "Росагролизинг".

"2023 год для Росагролизинга стал годом новых рекордов. В последнее время сохранился тренд, когда аграрии приобретают больше техники, чем ее выбывает из строя. Только за прошлый год мы отгрузили на российские поля свыше 15 тыс. сельхозмашин. Росагролизинг – крупнейший в стране собственник техники для сельского хозяйства, и мы очень внимательно смотрим за тем, что происходит на рынке, – рассказывает генеральный директор компании Павел Косов. – Для нас очень важны мнения не только наших покупателей, наших аграриев, но и тех, кто производит сельхозтехнику. Предприятия, с которыми мы сотрудничаем, смогли поменять логистику, структуру своих поставок, свои приоритеты в сторону импортозамещения. Сейчас именно российская техника стала наиболее востребована, и основной объем оборудования для сельхозработ, приобретаемого нами – российского и белорусского производства".

Бизнес-премия "Компания|Персона года" остается важным событием для деловой общественности России, подчеркивая важность инноваций, качества и ответственности в современном бизнесе.

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5 апреля 2024, 18:02
Фото: пресс-служба

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