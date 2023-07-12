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Среда 12 июля

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Субурбан-тур: эксперты изучили опыт трех поселков по Новорижскому направлению

Субурбан-тур: эксперты изучили опыт трех поселков по Новорижскому направлению

В рамках федеральной премии по загородной недвижимости "Посёлок года" состоялся субурбан-тур по трем коттеджным поселкам Новой Риги.

Эксперты и девелоперы начали тур с легендарного посёлка элитного класса Millennium Park от VILLAGIO. Несмотря на то, что проекту уже больше двадцати лет, он не теряет свою актуальность, и продолжает выводить на рынок новые очереди. В ходе экскурсии по проекту участники тура ознакомились с озеленением проекта, изучили стоимость на первичные и вторичные предложения лотов, а также насладились ланчем в ресторане Millennium Park во главе с Алексеем Коротких, коммерческим директором Villagio Estate. Так, бизнесмен сказал, что планирует развивать направление микро-девелопмента в проектах по Новой Риге.

Далее все отправились в новый проект бизнес-класса Ruza Chalet от Новая Руза Девелопмент. Изучили все конфигурации домов, расположение земельных участков, ознакомились с обустроенной территорией, прилегающей к береговой линии. За бокалом холодного шампанского Михаил Африканов, директор по развитию Новая Руза Девелопмент рассказал о темпах продаж, что из 20 домов реализовано уже 17, и о планах по дальнейшему освоению территорий в Рузе.

В финале тура был проект элит-класса Crystal Istra от Альто Девелопмент. Гостей ждал изысканный бранч и интереснейшая история создания проекта. Руководитель отдела продаж «Кристал Истра» Валентин Зуев рассказал о смене собственников в компании, о том, как проект перезапускался в прошлом году, о благоустройстве общественных территорий, и планах по дальнейшему развитию.

После чего участники тура были доставлены в Москву на комфортабельном автобусе с массой впечатлений и презентами от принимающих сторон.

12 июля 2023, 14:16
Фото: пресс-служба

Что такое рефинансирование ипотеки и в каких случаях оно работает

Что такое рефинансирование ипотеки и в каких случаях оно работает
При покупке квартиры ипотеку часто оформляют на длительный срок, но за это время жизненная ситуация может непредсказуемо измениться. Тогда выплачивать ипотеку согласно прежнему графику может оказаться проблематично. В этом случае можно упростить выплату кредита – например, рефинансировать ипотеку. Как работает рефинансирование ипотекиРефинансирование, или перекредитование, — это получение нового кредита, которым закрываются старые займы.

Что подарить ребенку, у которого все есть

Что подарить ребенку, у которого все есть
Если вы идёте на день рождения и не знаете, что подарить ребёнку, то мы расскажем, как по-настоящему обрадовать и удивить ребёнка. Современные наборыАквамозайка Kidditoy уже давно популярна среди школьников и дошкольников.

Ошибки при уходе за зубами и полостью рта

Ошибки при уходе за зубами и полостью рта
Красивая улыбка является индикатором не только генетики, но и финансового положения. Услуги стоматологов на данный момент совсем недешевые. Поэтому, чтобы избежать больших расходов на уход за полостью рта, необходимо позаботиться об этом заранее. Наши стоматологи выделили несколько основных ошибок, которые вредят зубам. Может вы тоже их совершаете? 1.

Победители премии "Посёлок года 2023" получили заветные награды!

Победители премии "Посёлок года 2023" получили заветные награды!
29 июня в усадьбе "Тайны Рублева" состоялась торжественная церемония награждения федеральной премии "Посёлок года 2023". Более 30 профессионалов из сферы девелопмента, консалтинга, архитектуры и загородного проектирования, входящих в жюри премии, выбрали лучшие проекты, а независимый консультант премии – компания «Технологии доверия» провела аудит голосования и проверила, чтобы все было верно.

Кто получил "Оскар" рынка недвижимости? Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"

Кто получил "Оскар" рынка недвижимости? Подведены итоги премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023"
7 июня в Москве прошел "Оскар" рынка недвижимости – церемония награждения ежегодной международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости 2023". В этом году премии исполнилось 14 лет! "Рекорды Рынка Недвижимости" – самая крупная и престижная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Конкурс "Рекорды Рынка Недвижимости" появился на свет в апреле 2010 года и стал первым в индустрии девелопмента.

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