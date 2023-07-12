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Что такое рефинансирование ипотеки и в каких случаях оно работает

Что такое рефинансирование ипотеки и в каких случаях оно работает

При покупке квартиры ипотеку часто оформляют на длительный срок, но за это время жизненная ситуация может непредсказуемо измениться. Тогда выплачивать ипотеку согласно прежнему графику может оказаться проблематично. В этом случае можно упростить выплату кредита – например, рефинансировать ипотеку.

Как работает рефинансирование ипотеки

Рефинансирование, или перекредитование, — это получение нового кредита, которым закрываются старые займы. Последних может быть несколько, а новым кредитором выступает как тот же самый банк, так и другой. За счет этого покупатель досрочно погашает первоначальную ипотеку, а новую выплачивает по сниженной ставке. Сроки выплат при этом можно изменить в большую или меньшую сторону.

Рефинансирование происходит за счет того, что с момента ипотеки ставка могла снизиться. При этом недвижимость переходит в залог в тот банк, который оформляет рефинансирование.

Рефинансировать ипотеку можно на срок до 30 лет, но точный срок каждый банк указывает отдельно.

Когда стоит рефинансировать ипотеку: плюсы и минусы

Рефинансировать ипотеку стоит, если это поможет снизить ставку, уменьшить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту и сэкономить на проценте переплаты.

Также рефинансирование выгодно в следующих случаях:

  • если фактический доход плательщика снизился,
  • если выплачивать ипотеку нужно еще долго и есть риск просрочки,
  • если первый договор на ипотеку позволяет закрыть ее досрочно.

Плюсы рефинансирования:

  • можно обратиться в любой банк и даже перекредитоваться в своем; во втором случае не придется заново
  • оформлять документы,
  • новый ипотечный займ можно взять в другой валюте,
  • можно объединить новый ипотечный кредит с другими, нецелевыми кредитами — в том числе по кредитной карте,
  • можно сэкономить на страховке, подав заявление на рефинансирование незадолго до того, как страховой полис закончится,
  • можно оформить кредит с запасом и вместе с погашением ипотечного долга сделать ремонт в квартире,
  • при досрочном погашении нового кредита недвижимость переходит в собственность плательщика — квартиру можно продать или совершать другие операции с недвижимостью.

Минусы рефинансирования:

  • банк может обязать оформить страховку или установить повышенный процент,
  • новый банк может повысить ставку, если после выдачи нового кредита плательщик не переоформил залог на квартиру в течение трех месяцев,
  • старый и новый кредит должны быть целевыми — только на покупку жилья,
  • дополнительные расходы: госпошлина за получение выписки из ЕГРН, оценка недвижимости, технические документы на квартиру, страхование и другие траты,
  • нет возможности оформить кредитные каникулы,
  • не получится получить налоговый вычет повторно.

Какие бонусы могут предоставить банки

  • включить страховку в ежемесячный платеж и продлевать ее автоматически,
  • рефинансировать ипотеку семье с детьми.

Какие документы необходимы

1. Заявка на рефинансирование в банк. Банк уточнит, какой пакет документов понадобится. Если в новом банке у вас открыт зарплатный проект, пакет необходимых документов будет меньше.

2. Документы плательщика: паспорт, СНИЛС, ИНН, копия трудовой книжки, справка о доходах. Для военнообязанных — военный билет.

3. Документы на квартиру: выписка из ЕГРН, выписка из домовой книги, документ об отсутствии задолженности по квартплате, кадастровый паспорт.

4. Договор купли-продажи или долевого участия. Для вторичного жилья — отчет об оценке недвижимости.

5. Документы из того банка, который изначально выдал ипотечный кредит. Если рефинансирований было несколько, понадобятся все кредитные договоры.

6. Страховой полис — при необходимости.

Почему банк может отказать в рефинансировании

Подать заявку можно в любой банк, однако он заново проверяет всю информацию о клиенте и объекте недвижимости. При наличии веских причин банк вправе отказать в рефинансировании. Вот некоторые из них:

  • с момента оформления ипотеки прошло меньше полугода (в некоторых случаях — меньше трех месяцев),
  • у плательщика плохая кредитная история, были большие просрочки по платежам или штрафы за них,
  • у плательщика есть другие серьезные финансовые обязательства, например, алименты,
  • есть взыскания в судебном порядке.

Что учесть

Рефинансирование также может быть в форме беззалогового кредита. В этом случае заемщик полностью погашает ипотеку, квартира переходит в его собственность, а дальше заемщик выплачивает уже новый кредит — скорее всего по повышенной ставке.

Рассчитать кредит с помощью ипотечного калькулятора и рефинансировать ипотеку можно онлайн — на сайте «Метра квадратного».


12 июля 2023, 13:24
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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