Гранд-номинации на премии "Поселок года"!

Уже на следующей неделе состоится самое торжественное событие на рынке загородной недвижимости – федеральная премия "Поселок года", в рамках которой будут озвучены победители в трех главных номинациях премии.

Начнем с нововведения – номинации «Гран-при» – за заветную статуэтку в данной категории будут бороться проекты, которые попали в финал сразу в трех номинациях. Приоткроем завесу тайны – в шорт-лист вышли четыре финалиста.

Далее идет номинация «Девелопер года» – в ней лучшие девелоперы загородного рынка сразятся за звание победителя. Среди финалистов: «Галс-Девелопмент», СК «МегаСтрой», Honka, K2DOM, ГК «Факт», ФСК Family.

За звание «Персона года» будет бороться великолепная четверка: генеральный директор СК «МегаСтрой» Андрей Шлотгауэр, директор К2 DOM Алексей Киселев, учредитель ООО «АРК Групп» Василий Курбацких и управляющий партнер «Многомерный Девелопмент» Сергей Могучев.

В этих трех номинациях голосование будет проходить в режиме реального времени прямо на церемонии награждения. Всем гостям вечера, прошедшим регистрацию на входе, на телефон придет смс с ссылкой на личный кабинет голосования, где можно отдать свой голос за фаворита. В финале церемонии будет подведены итоги голосования и вручены награды.

Победители будут объявлены 29 июня на торжественной церемонии награждения в усадьбе «Тайны Рублева».

Соорганизатор премии «Восток-Медиа», Генеральный партнер «Галс-Девелопмент». При поддержке интернет-портала Сottage.ru.