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Пресс-релизы
MORE.TV: аудитория онлайн-сервисов с фильмами и сериалами растет

MORE.TV: аудитория онлайн-сервисов с фильмами и сериалами растет

Аудитория стриминговых сервисов и онлайн кинотеатров в последние годы стремительно растет. Несмотря на то, что у традиционного эфирного и кабельного ТВ все еще остаются свои зрители, все больше пользователей мобильных и десктопных устройств, а также телевизоров с функцией Smart TV предпочитают смотреть фильмы онлайн.
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Соответственно растет популярность тематических площадок, предлагающих видео-контент. Например, сервиса MORE.TV. С чем это связано и почему зрители "мигрируют в онлайн"?

Смотри первым

Одна из причин популярности специализированных сервисов в Сети – это премьеры, которые появляются в виртуальных каталогах одновременно с появлением на экранах в кинотеатрах. Сериалы, в свою очередь, вообще могут выходить даже раньше эфира на ТВ. И все это можно смотреть в отличном качестве, в любимой озвучке и полностью легально.

Эксклюзивность

Многие сервисы, в том числе уже упомянутый MORE.TV, параллельно выпускают свои эксклюзивные проекты – это и собственные шоу, и собственные сериалы, которые доступны только зрителям площадки. Опыт мировых стриминговых сервисов показывает, что самые популярные сериалы и шоу сейчас выходят именно на стримингах, а не на ТВ, и по качеству они не уступают проектам титулованных студий.

Выбор контента

Кроме премьер и эксклюзивных проектов в каталогах онлайн сервисов можно найти мировую классику, в том числе без регистрации или оформления подписки. Аналогичная ситуация с трансляциями телеканалов – многие из них можно смотреть, просто запустив плеер на сайте. И все это без навязчивой рекламы. На отдельном месте – спортивные трансляции, включая турниры UFC, которые можно смотреть в прямом эфире.

Бесплатный доступ

Несмотря на то, что на тематических сервисах часть контента доступна только для пользователей, оформивших подписку, многие фильмы и сериалы можно смотреть в любое время. Даже без регистрации.

Подобные лояльные условия привлекают широкую аудиторию зрителей, которые ранее могли смотреть только кабельное или эфирное телевидение без возможности выбирать интересный контент.

На любом оборудовании

В отличие от эфирного ТВ, онлайн-сервисы работают на разных устройствах – от смартфонов и ноутбуков до телевизоров со Smart TV или ТВ-приставками. В эпоху, когда все больше пользователей предпочитают мобильность и доступ к контенту в любое время, – это действительно важно.

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Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
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